Итальянский находится под "угрозой исчезновения": почему языковеды бьют тревогу
Язык может потерять свое значение из-за массового использования английских заимствований в науке, образовании и повседневной жизни.
Итальянский язык может оказаться под угрозой исчезновения из-за чрезмерного использования английских слов и выражений.
Об этом предупреждают исследователи Accademia della Crusca – старейшего языкового института, основанного еще в 1583 году во Флоренции, передает Daily Star.
Ученые заявляют, что стремительное проникновение английского языка в науку, образование и повседневную жизнь постепенно меняет итальянский, лишая его самобытности. По их мнению, если тенденция сохранится, итальянская может потерять свою роль и значение, подобно тому, как это произошло с латынью.
Президент Академии Паоло Д'Акилле отмечает, что современный итальянский все больше превращается в язык заимствований. Он считает, что итальянцы почти не создают новых слов, а активно перенимают англицизмы.
Особую обеспокоенность вызывает явление, которое получило название «итанглезе» — смешение итальянского и английского языков. Его распространение значительно ускорилось во время пандемии, когда в обращение вошли такие слова как lockdown, long Covid и smart working.
По словам экспертов, английский все больше доминирует в научной среде и образовании. Все больше университетов в Италии предлагают программы на английском языке, а для ученых публикация именно на этом языке стала фактически обязательной.
В сфере бизнеса, маркетинга и финансов также активно используются английские термины, среди которых wireless и quantitative easing.
Основатель проекта Diciamolo in Italiano Антонио Зоппетти подчеркивает, что английский язык постепенно вытесняет итальянский, ведь считается более престижным. Он добавляет, что подобная тенденция охватывает весь лексикон итальянцев и может иметь долгосрочные последствия для языка.
