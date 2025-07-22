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Российский Т-90 стал часами: финн создал уникальный аксессуар из обломков вражеской техники
Фин Лео Винтер изготовил серию часов Ctrl-Z из брони уничтоженного российского танка Т-90, чтобы выразить протест против войны в Украине.
Финский мастер Лео Винтер изготовил лимитированную серию часов по броне уничтоженного российского танка, чтобы поддержать Украину и собрать средства для Красного Креста.
Об этом сообщает The New York Times.
Часы под названием Ctrl-Z – это не просто аксессуар, а политическое заявление. Его имя отсылает в команду "отменить" в компьютерных программах и символ Z, который Россия использует как знак поддержки войны в Украине. Как пояснил Винтер, название имеет однозначное послание: "Отменить войну".
Корпус 44,5-миллиметровых часов изготовлен из низколегированной углеродистой стали, происходящей от уничтоженного российского танка Т-90 в Донецкой области. Металл для изготовления деталей передали Лео два финских волонтера: один из них — воюющий на стороне Украины доброволец, другой — гуманитарный работник, вывезший обломки в Финляндию через Эстонию.
"Я хотел сделать что-то хорошее из чего-то плохого", - объяснил Винтер идею серии, включающей 55 экземпляров. Все часы собраны вручную в Хельсинки. Ремешки изготовлены из натуральной кожи на местной мануфактуре, а механизм – от финской компании Jurmo Watches.
Первые часы из этой серии премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Хельсинки в марте. Остальные экземпляры — уже раскуплены. К концу июня клиенты получили около 20 часов, остальные – в процессе изготовления.
Половину прибыли от каждой продажи (7500 евро) Винтер обещал перечислить Украинскому Красному Кресту. На июнь он уже передал более 40 000 евро благотворительным организациям.
После успеха Ctrl-Z Лео Винтер анонсировал новую модель – Ctrl-SHIFT-Z, намекая на новый виток проекта. Предварительные заказы уже открыты.
"Я до сих пор не могу поверить, что все это действительно произошло", - признался часовщик.