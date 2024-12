Из грузовика высыпалось 25 тонн банок с пивом: фото, как местные собирали свою "добычу"

В Мексике десятки человек ограбили грузовик с 25 тоннами пива, который перевернулся посреди дороги.

Об этом пишет Need To Know.

На кадрах видно, как толпа, вооруженная картонными коробками и ящиками, собирает свою "добычу". Видно, как некоторые из них влезают в опрокинутый прицеп через расшатанную крышу, чтобы принести еще жестянок. А одного из тех, кто пришел раньше, даже сняли на видео, как он прихлебывал из банки, наблюдая за действиями своих соучастников.

На дороге перевернулся грузовик с 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

Водитель грузовика превысил скорость, когда перевозил янтарный нектар около 7 утра 28 ноября. По сообщениям, его спешка привела к опрокидыванию автомобиля на повороте. Когда прицеп ударился о землю, весь груз разлился на 86 километре мексиканского шоссе Мерида-Кампече. Авария привела к остановке движения.

На дороге перевернулся грузовик с 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

В считанные секунды участники дорожного движения выбежали из машин, чтобы собрать столько банок, сколько смогли достать. Вскоре к ним присоединились жители соседнего Тепакана, когда новость об аварии распространилась.

На дороге перевернулся грузовик с 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

Медики скорой помощи быстро прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь водителю грузовика. К счастью, оказалось, что он получил лишь незначительные травмы.

Наконец, появились сотрудники Национальной гвардии, заставившие людей разойтись. Никто не был арестован.

Напомним, ранее в Германии полицейский потерял работу после того, как забрал себе 180 килограммов сыра, который высыпался из грузовика в результате несчастного случая. Также он был оштрафован на сотни евро.

