Из Лиссабона в Сингапур: появился самый длинный в мире железнодорожный маршрут

Из Лиссабона в Сингапур: появился самый длинный в мире железнодорожный маршрут

На все путешествие уйдет три недели.

Китай построил в Лаосе колею длиной 414 км. Цена строительства составила 5,9 млрд долларов. С запуском участка появился самый протяженный в мире маршрут за всю историю железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает The Times.

Маршрут проходит по территории 13 стран мира — от столицы Португалии Лиссабона до Сингапура. Его протяженность 18,6 тысячи километров. На все путешествие уйдет три недели.

"Высокоскоростная линия из Лиссабона в Мадрид еще не открыта, и вам придется воспользоваться несколькими местными поездами, чтобы добраться до испанской столицы. Роскошный спальный поезд из Парижа в Москву курсирует всего раз в неделю. Дальше нужно ехать по Транссибирскому экспрессу через Монголию в Китай", — пишут в издании.

На некоторых участках пути ходят поезда повышенной комфортности или скорые поезда. А, например, в Таиланде, придется пользоваться пригородными поездами, останавливающимися в каждой деревне.

Но найдутся ли желающие на такое экстремальное и длительное путешествие — вопрос. И хотя эксперт по международным железнодорожным пассажирским перевозкам Марк Смит утверждает, что этот маршрут будет пользоваться спросом — верится в это, если честно, с трудом.

Напомним, что поезд из Мариуполя в Рахов на Закарпатье отправился в свой первый рейс. . Это самый длинный железнодорожный маршрут Украины, соединяющий Восток и Запад.

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