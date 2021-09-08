Из магазина Bulgari в Париже украли драгоценности на €10 млн

Во время погони полицейским удалось задержать двух подозреваемых, остальные находятся в розыске.
Во Франции во вторник, 7 сентября, группа из троих вооруженных людей ворвалась в магазин Bulgari на Вандомской площади в Париже и украла ювелирные изделия на сумму около 10 миллионов евро.
Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guardian.
Отмечается, что все трое скрылись на сером BMW, а четверо их сообщников уехали с места происшествия на скутерах. Догоняя злоумышленников, правоохранители открыли огонь в сторону автомобиля, в конце концов заставив троицу бежать пешком.
Во время погони полицейским удалось задержать двух подозреваемых, другие сейчас находятся в розыске.
В последние месяцы ювелирные магазины французской столицы подверглись серии вооруженных ограблений. Так, 27 июля мужчина украл драгоценности на 2 миллиона евро из бутика Chaumet, прежде чем убежать на электросамокате. Грабителя арестовали на следующий день.
Три дня спустя двое мужчин с электрошоковым пистолетом и слезоточивым газом напали на магазин Dinh Van, украв товары на сумму около 400 тысяч евро.
Ранее в Китае группа подростков ограбила магазин Xiaomi. На кражу злоумышленники потратили около 30 секунд.