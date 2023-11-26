Из мусорки — в музей: на улице случайно нашли исторически ценный чемодан (фото)

В столице Польши Варшаве среди мусора на улице нашли старый чемодан. После более подробного оcмотра оказалось, что этот предмет имеет историческую ценность.

Как сообщили на Facebook-странице Музея Варшавского восстания, теперь находка стала музейным экспонатом.

Багаж, скорее всего, принадлежал одной из жительниц оккупированной Варшавы Катажине Боярской, которая во время августовского восстания 1944 года носила в нем свои вещи, в частности письма 1943 и 1944 годов.

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“Благодарим людей, которые нашли редкую реликвию и сообщили о находке, за их бдительность. В то же время прошу: держите глаза открытыми!” – говорится в сообщении музея. Варшавского восстания в Facebook.

На сайте музея просят граждан внимательно осмотреть старые вещи, прежде чем выбрасывать в мусор. Некоторые неважные, на первый взгляд, предметы могут иметь ценность для музейных коллекций.

Варшавский музей подчеркнул, что его, главным образом, интересуют изображения довоенной, оккупированной и послевоенной Варшавы, предметы, документы, дневники, довоенные и военные сувениры, связанные с жителями Варшавы и повстанцами, а также немецкие памятные вещи, изображения и документы.

Напомним, домовладелица из американского Иллинойса обнаружила удивительную секретную комнату в приобретенном бунгало 1890-х годов.

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