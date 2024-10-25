Из реки вытащили причудливый оранжевый "светящийся мешок" с живыми животными внутри – фото

Существа очень крошечные и образуют скользкую массу.
Экологи одного из нидерландских городов были озадачены, когда им представили оранжевый мешок со "светящимися" дикими животными.
Об этом сообщает AD.
Редкие мшанки – мелкие беспозвоночные, которые могут образовывать тысячи групп, образуя "форму мешка" – были обнаружены на дне плавучего острова в Утрехте.
Эколог Энн Нийс прокомментировала находку: "Это висело на дне плавучего острова. Это животные, которые вместе образуют колонию: водяные мшанки".
Несколько колоний могут произрастать вместе в плавучие мешки до 2 метров в диаметре. По словам Нийс, "светящийся мешок" – это на самом деле несколько животных, живущих в колонии, и они не распространены в Нидерландах.
"К счастью, они не наносят вреда окружающей среде", — добавила Энн. "Мешок может достигать 2 метров в диаметре. Затем этот мешок прикрепляется к чему-нибудь", — сказала она.
Несмотря на это, зрелище яркого оранжевого "мешка" с множеством организмов не для слабонервных.
Мшанки распространены в Америке, но в прошлом веке они распространились по всему миру. В начале этого года их массовые скопления были замечены в водохранилище в Оклахоме, что породило заговоры о "инопланетных яйцеклетках".
Мшанки – это скопление существ, известных как зооиды, они имеют доли миллиметра в длину и образуют скользкую массу. Они способны к самоклонированию, поскольку имеют как мужские, так и женские репродуктивные органы. Это означает, что они также могут размножаться неполовым путем, если одна особь отрывается от колонии, что позволяет им размножаться еще больше. В основном они питаются бактериями и фитопланктоном, содержащимся в воде.
Напомним, на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.
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