Из реки вытащили причудливый оранжевый "светящийся мешок" с живыми животными внутри – фото

Экологи одного из нидерландских городов были озадачены, когда им представили оранжевый мешок со "светящимися" дикими животными.

Об этом сообщает AD.

Редкие мшанки – мелкие беспозвоночные, которые могут образовывать тысячи групп, образуя "форму мешка" – были обнаружены на дне плавучего острова в Утрехте.

Эколог Энн Нийс прокомментировала находку: "Это висело на дне плавучего острова. Это животные, которые вместе образуют колонию: водяные мшанки".

Несколько колоний могут произрастать вместе в плавучие мешки до 2 метров в диаметре. По словам Нийс, "светящийся мешок" – это на самом деле несколько животных, живущих в колонии, и они не распространены в Нидерландах.

Мшанки / Фото: Stadsecologen Utrecht

"К счастью, они не наносят вреда окружающей среде", — добавила Энн. "Мешок может достигать 2 метров в диаметре. Затем этот мешок прикрепляется к чему-нибудь", — сказала она.

Несмотря на это, зрелище яркого оранжевого "мешка" с множеством организмов не для слабонервных.

Мшанки распространены в Америке, но в прошлом веке они распространились по всему миру. В начале этого года их массовые скопления были замечены в водохранилище в Оклахоме, что породило заговоры о "инопланетных яйцеклетках".

Мшанки – это скопление существ, известных как зооиды, они имеют доли миллиметра в длину и образуют скользкую массу. Они способны к самоклонированию, поскольку имеют как мужские, так и женские репродуктивные органы. Это означает, что они также могут размножаться неполовым путем, если одна особь отрывается от колонии, что позволяет им размножаться еще больше. В основном они питаются бактериями и фитопланктоном, содержащимся в воде.

Напомним, на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.

Читайте также: