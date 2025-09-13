Из Шотландии выселяют самопровозглашенное племя: откуда взялось "королевство Кубала"

Троица из разных уголков мира провозгласила себя «африканским племенем» и заявила о «родовых правах» на землю в Шотландии / © скриншот с видео

Судья в Шотландии принял решение о выселении самопровозглашенного «африканского племени» из частной земли. Группа, называющая себя «Королевством Кубала», в течение нескольких недель стала лагерем в лесной местности у города Джедборо. Они заявили, что «восстанавливают» землю, которую якобы украли у их предков 400 лет назад, однако местные власти утверждают, что они нарушают закон.

Об этом пишет BBC.

Трое членов "Королевства Кубала", 36-летний Кофи Оффех из Ганы, 42-летняя Джин Гашо из Зимбабве и Каура Тейлор из Техаса, которые называют себя "королем", "королевой" и "горничной", сначала разбили лагерь на склоне холма. Местный совет попытался выселить их еще в июле, но вместо того, чтобы покинуть территорию, они переместились на новое место в лес вблизи промышленной зоны. Владельцы земли Дэвид и Мэри Палмер обратились в суд, чтобы заставить группу уйти, поскольку они отказались выполнять предыдущие требования власти.

«Творец небес и Земли – тот, кто с нами. И мы не боимся того, что так называемый суд вынес», — сказал «король Кубала Атехехе» Оффех, комментируя решение суда.

В комментарии для СМИ заместитель председателя совета Скотт Гамильтон указал, что группа отклонила любую возможность сотрудничать с властями. Он подчеркнул, что они не могут «сидеть сложа руки и разрешать им нарушать закон», даже несмотря на то, что власти предлагали помощь. Гамильтон также добавил, что комментарии группы в социальных сетях с «обвинениями в расовых предубеждениях» огорчили многих местных жителей. Группа имеет большое присутствие в Интернете с более чем 100 000 подписчиков в TikTok, YouTube и Facebook.

На вопрос, планирует ли группа переехать в другое место, самопровозглашенный король ответил: «Если творец небес и земли захочет, чтобы мы покинули эту землю, он найдет нам место, куда можно переехать».

