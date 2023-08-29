Из Японии в США: пилот лично привез девочке ее потерянную в аэропорту любимую куклу - фото

Он провез ее через полмира.

Пилот пришел на помощь 9-летней девочке из Техаса, США, которая случайно забыла в аэропорту Токио, Япония, свою игрушку.

Об этом говорится в Good Morning America.

Руди и Селеста Домингес по возвращении в Соединенные Штаты из поездки на Бали, Индонезия, обнаружили, что их дочь Валентина потеряла куклу Беатрис.

Руди и Селеста Домингес с детьми / Фото: goodmorningamerica.com

В последний раз ее видели в самолете в Токио, где семья совершила остановку во время полета.

"Мы проверили наши сумки, чтобы узнать, возможно она там была, но мы все помнили, что видели ее в самолете, потому, как только мы провели поиск, но не нашли ее, мы позвонили в авиакомпанию, а затем отправили электронное письмо" – сказал Руди.

Со своей стороны Валентина Домингес подчеркнула, что Беатрис – ее любимая игрушка.

Кукла Беатрис / Фото: goodmorningamerica.com

"Она доставляет мне счастье и моя лучшая подруга. Когда она исчезла, когда мы поселились в нашей гостинице, мне было очень плохо. Мне казалось, что мое сердце разбито", — отметила девочка.

Родители разместили сообщение о потерянной кукле в Facebook, и это привлекло внимание Джеймса Данена, пилота American Airlines, базирующегося в районе Даллас-Форт-Верт, Техас.

Данен связался с бюро находок Turkish Airlines в аэропорту Ханеда в Токио и смог найти Беатрис. Он лично сопровождал куклу по всему миру, фотографируя Валентину в разных аэропортах.

На днях Данен лично доставил куклу девочке.

Пилот привез девочке через полмила ее потерянную куклу / Фото: wfaa.com

"Я была на седьмом небе от счастья", – сказала Валентина. "Я знала, что Беатрис разозлится на меня, но была счастлива, что смогу увидеть ее снова".

Со своей стороны, пилот отметил, что он рад, что воссоединение стало возможным.

"Я был очень рад, что смог сделать кому-то что-то хорошее", – сказал он WFAA-TV.

Валентина с любимой куклой / Фото: goodmorningamerica.com

Напомним, женщина рассказала, как устроила вечеринку для 34-летней сестры, которая умирала от рака. Она ушла из жизни летом в 2022 году.

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