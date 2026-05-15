Из-за чего пассажира могут выгнать из самолета: названы 7 неожиданных причин

Высадка пассажиров из самолета случается значительно реже, чем может показаться после вирусных роликов в соцсетях. Однако авиакомпании действительно могут отказать человеку в посадке или попросить покинуть борт — и не только из-за агрессивного поведения. Иногда причиной становятся конфликты из-за мест, нарушение дресс-кода или даже плохая гигиена.

Об этом сообщает Travel + Leisure.

Главный операционный директор Dollar Flight Club Кайл Мальц объяснил, что в последнее время проблемы на борту нередко начинаются с мелких споров, которые быстро перерастают в конфликт.

«Традиционно считается, что людей исключают из рейса за экстремальное поведение, но на самом деле, особенно в последнее время, все часто сводится к мелочам, которые просто обостряются», — отметил он.

По словам экспертов, одной из главных причин высадки остается агрессивное поведение. Речь идет об угрозах, ссорах, вмешательстве в работу экипажа или отказе выполнять инструкции бортпроводников. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) придерживается политики нулевой толерантности к подобным нарушениям, поскольку они могут представлять угрозу для безопасности полета.

Соучредитель сервиса Point.me Тиффани Фанк отметила, что авиакомпании не могут позволить одному пассажиру ставить под риск безопасность других людей на борту. Если человек не успокаивается и не выполняет требования экипажа, его могут попросить покинуть самолет.

Еще одна причина, о которой знают не все пассажиры, — нарушение дресс-кода. У большинства авиакомпаний есть правила относительно внешнего вида, хотя они часто сформулированы достаточно общо. Проблемы могут возникнуть из-за слишком откровенной одежды или вещей с нецензурными или оскорбительными надписями.

Кроме этого, основанием для высадки может стать плохая гигиена. Если резкий запах тела вызывает жалобы других пассажиров или создает дискомфорт в салоне, экипаж имеет право вмешаться.

Авиакомпании также могут реагировать на конфликты из-за мест. Споры относительно откидывания спинки кресла, подлокотников или отказ выполнять указания по рассадке иногда перерастают в серьезные конфликты, из-за которых пассажира могут снять с рейса.

Отдельно эксперты напоминают о запрете на публичное опьянение. В нетрезвом состоянии человек может вести себя непредсказуемо, а в некоторых странах это еще и нарушает законодательство. В таких случаях в ситуацию могут включаться правоохранители или служба безопасности аэропорта.

Также серьезным нарушением считаются курение и вейпинг в самолете, в частности в туалетах. Это может спровоцировать срабатывание датчиков дыма и создать опасность на борту. За такие действия пассажиру могут не только отказать в дальнейшем полете, но и выписать штраф.

Еще одной причиной для отказа в посадке или высадке может стать заметное болезненное состояние пассажира. Если экипаж считает, что человек может быть заразным или его самочувствие угрожает безопасности полета, авиакомпания имеет право не допустить его к путешествию.

