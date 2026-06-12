Из-за этого жеста в самолете мужчине грозит 20 лет тюрьмы: что он сделал

Самолет / © pexels.com

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Пассажирский авиалайнер был вынужден экстренно сменить курс и совершить незапланированную посадку после того, как один из путешественников распустил руки.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, выполнявшего рейс из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. 32-летний Коди Джеймс Малук был задержан после того, как лайнер пришлось перенаправить в штат Джорджия из-за его неадекватного поведения.

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Согласно уголовной жалобе, поданной в федеральный суд, проводница, которую в материалах дела называют PLL, рассказала правоохранителям, что все началось с разногласий во время разнесения напитков. Женщина объяснила, что пассажир спал, когда она проходила мимо его кресла с коляской. Полагая, что мужчину не следует беспокоить, она пошла дальше по проходу.

Однако, когда стюардесса развернулась спиной и прошла мимо, Малук внезапно нанес ей удар сзади. Сила пощечины по ягодицам была такой, что женщину буквально толкнуло вперед. Обернувшись, чтобы посмотреть, что произошло, она увидела пассажира, мгновенно поднявшего руки вверх.

«Я ничего не делал», — заявил тогда Коди Малук.

Бортпроводница немедленно сообщила о ситуации капитана воздушного судна. Пилот принял решение развернуть самолет в ближайший аэропорт в Джорджии и вызвать полицию.

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Сам подозреваемый свою вину признает частично. Муж утверждает, что был в наушниках, поэтому просто не слышал, как стюардесса предлагала напитки. Он подтвердил, что коснулся женщины, но отрицает, что сделал это с большой силой. По его словам, он лишь пытался привлечь внимание бортпроводницы и не собирался проявлять неуважение.

В настоящее время Малука удерживают в изоляторе временного содержания в Атланте. Ему предъявлены серьезные обвинения в вмешательстве в работу членов экипажа и персонала путем нападения и устрашения. Следующее судебное заседание, где мужчина должен заявить о своей позиции по вине, назначено на 16 июня.

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — правонарушителю грозит штраф в размере до 25 000 долларов США, а также заключение сроком до 20 лет.

Авиаперевозчик жестко отреагировал на событие и пообещал довести дело до конца.

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«Delta имеет нулевую толерантность к разрушительному или неуправляемому поведению на наших рейсах. Мы всегда будем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы реагировать на такое поведение и защищать наших людей», — заявил представитель авиакомпании Delta Airlines в официальном заявлении.

Напомним, ранее рейс авиакомпании Southwest Airlines чуть не закончился трагедией из-за технической неисправности в кабине. Второй пилот спас самолет и людей после того, как командир потерял сознание в результате травмы.

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