Из-за "гриппа" пришлось ампутировать конечности: как болезнь чуть не убила мужчину

Алекс Льюис / © соцмережі

Обычная боль в мышцах, кашель и температура, которые британский менеджер паба Алекс Льюис воспринял как обычный грипп, едва не стоили ему жизни. То, что начиналось как сезонная простуда, оказалось смертельной инфекцией, приведшей к ампутации всех четырех конечностей.

Об этом пишет Ladbible.

Роковая ошибка и 1% на выживание

В ноябре 2013 года состояние Алекса стремительно ухудшилось всего за 10 дней. Он проснулся с фиолетовым оттенком кожи и в полуобморочном состоянии. В больнице выяснилось, что причиной стал стрептококк А — распространенная бактерия, в редких случаях провоцирующая синдром токсического шока и сепсис (заражение крови). Шансы Алекса на выживание врачи оценивали критически — всего 1% в течение следующих трех суток.

Чтобы остановить распространение инфекции и спасти пациента, врачи были вынуждены прибегнуть к радикальным мерам. Алексу ампутировали левую руку выше локтя, правую — ниже локтя, а также обе ноги выше колен. Инфекция поразила лицо, что потребовало сложной пластической реконструкции рта и губ. Жизненно важные органы долгое время поддерживались аппаратами искусственного обеспечения.

Алекс Льюис / © соцмережі

Новая жизнь и мировой рекорд

Несмотря на прогнозы и тяжелую инвалидность, Алекс Льюис не только выжил, но стал мотивационным оратором и спортсменом-экстремалом. Он основал благотворительный фонд и активно пользуется протезами. Сегодня Алекс ведет полноценную жизнь: он уже совершил несколько гребных экспедиций на адаптированных лодках, а в 2026 году готовится к «экспедиции ALNAR».

Это будет первое в истории пересечение Северной Атлантики человеком с ограниченными физическими возможностями на 12-местной океанской гребной лодке. Своей историей мужчина делится в Instagram, вдохновляя тысячи людей лозунгом: «Я человек с ампутированными конечностями, который любит жизнь».

