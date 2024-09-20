Из-за нападения белок поезд не доехал до конечной станции: пассажиры бежали из вагона

На британской железной дороге пришлось остановить поезд, следовавший из города Рединг в международный аэропорт Гатвик в Лондоне, после того, как несколько белок заскочили в вагон и устроили там настоящий дебош.

Об этом пишет издание The Telegraph.

"Это было побоище. Белки залезли в задний вагон и напали на людей. Все пассажиры выбежали из поезда и пересели в другой вагон. Затем проводнику пришлось запереть дверь, чтобы белки не двигались по поезду", — рассказал один из очевидцев.

На предпоследней станции сотрудники железной дороги с помощью арахиса начали выманивать белок из салона и пытались прогнать их метлами. Но все эти попытки были неудачными.

В конце концов руководство железной дороги решило не продолжать рейс и отправить поезд обратно в Рединг, несмотря на то, что некоторые пассажиры, направлявшиеся в аэропорт Гатвик, могли опоздать на самолет.

"Мы подтверждаем, что поезд 0854 "Рединг — Гатвик" пришлось остановить на станции Редхилл после того, как несколько белок забежали в вагоны", — подтвердили этот инцидент в официальном сообщении оператора британской железной дороги Great Western Railway.

Напомним, в США 12-летний мальчик спас своего отца от смертельного нападения медведя во время того, что должна была быть обычной семейной охотой.

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