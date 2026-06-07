Из-за посылки с Temu пришлось проводить спасательную операцию: что заказал блогер

Блогер протестировал катер с Temu

Реклама

Американский блогер решил заказать на популярном китайском маркетплейсе реактивные катеры. Он сразу их протестировал, но катера из посылки оказались настоящим испытанием.

Больше о ситуации рассказали Supercar Blondie.

Блогер решил протестировать катеры с Temu: чем все обернулось

Житель Канзаса купил реактивные катеры на Temu и как только открыл коробку, сразу понял, что все пойдет не по плану. Известный ютубер из Канзаса Уэстен Чамплин купил три реактивных мини-катера на платформе Temu. Но сразу после открытия коробок блогер осознал, что масштабы проблемы могут оказаться слишком большими даже для него.

Реклама

Хотя Чамплин обычно готов к сложным решениям, на этот раз он, похоже, встретил достойного соперника. Алюминиевые электрические мини-катеры доставили заказчику с опозданием, и ключевой недостаток конструкции стал очевидным с самого начала — это их размер.

Ситуация только усугубилась, когда команда проекта испытала покупки на воде. Если Уэстен и его друг Кайл хотя бы смогли уместиться внутрь плавсредств, другой участник команды, Гаррет, категорически отказался от теста, потому что побоялся, что не влезет.

Фото: испытание катера с Temu

Во время первых заплывов Кайлу удалось успешно разогнаться, однако Уэстен умудрился потопить два катера подряд. Блогер эмоционально прокомментировал инцидент:

«Клянусь Богом, в конце она превратилась в торпеду. Мы видели, на что способны эти штуки, когда они загружены до предела».

Реклама

Позже он добавил, что катера на самом деле были хорошими до момента, пока в них не начали появляться дыры. Это произошло, как только Уэстен сел в катер. После фиаско с мини-лодками Уэстен решил задействовать больший катер, приобретенный еще два года назад. Однако выезд на озеро обернулся катастрофой — там был критически низкий уровень воды.

Лодка Гаррета села на мель из-за большого веса, плавсредство Уэстена пострадало от перегрева двигателя, а в катере Кайла полностью разрядился аккумулятор. До наступления вечера все три судна оказались заблокированы на мелководье.

Чтобы спасти имущество, команда развернула масштабную эвакуационную операцию, которая быстро вышла из-под контроля. Первым на помощь пришел внедорожник Ford Bronco, который почти сразу застрял в воде. Гаррет пригнал Mercedes G-Wagen для его эвакуации, но немецкий джип повторил судьбу предшественника.

Количество техники в водоеме стремительно росло. Блогер позвал на помощь друга на грузовике, но и тот беспомощно застрял в грязи. Только после длительных ночных попыток команде удалось привлечь еще один Ford Bronco, с помощью которого вытащили весь затопленный автопарк и лодки.

Реклама

Уэстен Чамплин за свою карьеру неоднократно попадал в курьезные и опасные ситуации — от вождения без тормозов до задержания полицией за езду задним ходом на грузовике. Однако инцидент с катерами с Temu и затоплением всей техники он назвал одним из самых сложных испытаний в своей жизни.

Инциденты с посылками: последние новости

Напомним, блогер из Великобритании решила проверить, что происходит с потерянными посылками, и купила коробку с такой почтой за 100 фунтов стерлингов. Результатами своей необычной распаковки она поделилась с подписчиками.

Внутри большой коробки были отдельно завернутые пакеты. Сначала девушка нашла два пакета и очки с синей подсветкой, а на самом дне обнаружила обувную коробку с новенькими темно-синими кроссовками Adidas Spezial.

Поскольку официальная стоимость найденной обуви на сайте Adidas составляет 90 фунтов стерлингов, покупка практически полностью окупила себя. Зрители блогера в комментариях согласились, что благодаря такому содержимому она буквально «сорвала джекпот».

Реклама

Новости партнеров