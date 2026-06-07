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Из-за посылки с Temu пришлось проводить спасательную операцию: что заказал блогер
Реактивные мини-катеры с Temu стали для блогера Уэстена Чамплина настоящим испытанием. После серии неудачных тестов на воде пришлось спасать не только катеры, но и автомобили.
Американский блогер решил заказать на популярном китайском маркетплейсе реактивные катеры. Он сразу их протестировал, но катера из посылки оказались настоящим испытанием.
Больше о ситуации рассказали Supercar Blondie.
Блогер решил протестировать катеры с Temu: чем все обернулось
Житель Канзаса купил реактивные катеры на Temu и как только открыл коробку, сразу понял, что все пойдет не по плану. Известный ютубер из Канзаса Уэстен Чамплин купил три реактивных мини-катера на платформе Temu. Но сразу после открытия коробок блогер осознал, что масштабы проблемы могут оказаться слишком большими даже для него.
Хотя Чамплин обычно готов к сложным решениям, на этот раз он, похоже, встретил достойного соперника. Алюминиевые электрические мини-катеры доставили заказчику с опозданием, и ключевой недостаток конструкции стал очевидным с самого начала — это их размер.
Ситуация только усугубилась, когда команда проекта испытала покупки на воде. Если Уэстен и его друг Кайл хотя бы смогли уместиться внутрь плавсредств, другой участник команды, Гаррет, категорически отказался от теста, потому что побоялся, что не влезет.
Во время первых заплывов Кайлу удалось успешно разогнаться, однако Уэстен умудрился потопить два катера подряд. Блогер эмоционально прокомментировал инцидент:
«Клянусь Богом, в конце она превратилась в торпеду. Мы видели, на что способны эти штуки, когда они загружены до предела».
Позже он добавил, что катера на самом деле были хорошими до момента, пока в них не начали появляться дыры. Это произошло, как только Уэстен сел в катер. После фиаско с мини-лодками Уэстен решил задействовать больший катер, приобретенный еще два года назад. Однако выезд на озеро обернулся катастрофой — там был критически низкий уровень воды.
Лодка Гаррета села на мель из-за большого веса, плавсредство Уэстена пострадало от перегрева двигателя, а в катере Кайла полностью разрядился аккумулятор. До наступления вечера все три судна оказались заблокированы на мелководье.
Чтобы спасти имущество, команда развернула масштабную эвакуационную операцию, которая быстро вышла из-под контроля. Первым на помощь пришел внедорожник Ford Bronco, который почти сразу застрял в воде. Гаррет пригнал Mercedes G-Wagen для его эвакуации, но немецкий джип повторил судьбу предшественника.
Количество техники в водоеме стремительно росло. Блогер позвал на помощь друга на грузовике, но и тот беспомощно застрял в грязи. Только после длительных ночных попыток команде удалось привлечь еще один Ford Bronco, с помощью которого вытащили весь затопленный автопарк и лодки.
Уэстен Чамплин за свою карьеру неоднократно попадал в курьезные и опасные ситуации — от вождения без тормозов до задержания полицией за езду задним ходом на грузовике. Однако инцидент с катерами с Temu и затоплением всей техники он назвал одним из самых сложных испытаний в своей жизни.
Инциденты с посылками: последние новости
Напомним, блогер из Великобритании решила проверить, что происходит с потерянными посылками, и купила коробку с такой почтой за 100 фунтов стерлингов. Результатами своей необычной распаковки она поделилась с подписчиками.
Внутри большой коробки были отдельно завернутые пакеты. Сначала девушка нашла два пакета и очки с синей подсветкой, а на самом дне обнаружила обувную коробку с новенькими темно-синими кроссовками Adidas Spezial.
Поскольку официальная стоимость найденной обуви на сайте Adidas составляет 90 фунтов стерлингов, покупка практически полностью окупила себя. Зрители блогера в комментариях согласились, что благодаря такому содержимому она буквально «сорвала джекпот».