Из-за сбоя ИИ отправил туристов на фейковый курорт: что там было на самом деле

Искусственный интеллект туристической компании Australian Tours and Cruises «придумал» несуществующую достопримечательность на Тасмании. Это заставило десятки туристов напрасно ехать в отдаленный городок Велдборо. Сгенерированная нейросетью статья рекламировала «Горячие источники Велдборо» как лечебный курорт, хотя на самом деле их никогда не существовало.

Об этом пишет The Independent.

В публикации, которую впоследствии удалили, утверждалось, что источники входят в список лучших мест для отдыха в 2026 году. Для убедительности ИИ добавил в текст детальное описание «минеральных бассейнов» и иллюстрации, также созданные искусственным интеллектом. На самом же деле местная река Велд является «ледяно холодной», а единственные, кто ее посещает — это искатели сапфиров. Владелец компании Скотт Хеннесси объяснил инцидент техническим сбоем.

«Наш искусственный интеллект полностью испортился», — заявил он.

Также он добавил, что статью создал сторонний подрядчик, а ошибка произошла из-за отсутствия проверки контента. Хеннесси подчеркнул, что компания не собиралась обманывать клиентов и сейчас переживает «репутационное уничтожение» из-за травли в Сети. Местный бизнес первым ощутил последствия «цифровой галлюцинации». Хозяйка отеля Weldborough Кристи Проберт рассказала, что туристы начали появляться массово, ища дорогу к несуществующему курорту.

«Если вы найдете эти горячие источники, пиво будет от меня», — шутит она в разговорах с разочарованными путешественниками.

Несмотря на абсурдность ситуации, Проберт отметила, что инцидент обеспечил городку неожиданный приток посетителей. Исследователи называют такие случаи «галлюцинациями» ИИ — это моменты, когда системы генерируют фактически неверную, но внешне убедительную информацию.

