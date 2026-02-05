- Дата публикации
Из-за сбоя ИИ отправил туристов на фейковый курорт: что там было на самом деле
Искусственный интеллект туристической компании придумал фейковую локацию. Пострадал городок на Тасмании.
Искусственный интеллект туристической компании Australian Tours and Cruises «придумал» несуществующую достопримечательность на Тасмании. Это заставило десятки туристов напрасно ехать в отдаленный городок Велдборо. Сгенерированная нейросетью статья рекламировала «Горячие источники Велдборо» как лечебный курорт, хотя на самом деле их никогда не существовало.
Об этом пишет The Independent.
В публикации, которую впоследствии удалили, утверждалось, что источники входят в список лучших мест для отдыха в 2026 году. Для убедительности ИИ добавил в текст детальное описание «минеральных бассейнов» и иллюстрации, также созданные искусственным интеллектом. На самом же деле местная река Велд является «ледяно холодной», а единственные, кто ее посещает — это искатели сапфиров. Владелец компании Скотт Хеннесси объяснил инцидент техническим сбоем.
«Наш искусственный интеллект полностью испортился», — заявил он.
Также он добавил, что статью создал сторонний подрядчик, а ошибка произошла из-за отсутствия проверки контента. Хеннесси подчеркнул, что компания не собиралась обманывать клиентов и сейчас переживает «репутационное уничтожение» из-за травли в Сети. Местный бизнес первым ощутил последствия «цифровой галлюцинации». Хозяйка отеля Weldborough Кристи Проберт рассказала, что туристы начали появляться массово, ища дорогу к несуществующему курорту.
«Если вы найдете эти горячие источники, пиво будет от меня», — шутит она в разговорах с разочарованными путешественниками.
Несмотря на абсурдность ситуации, Проберт отметила, что инцидент обеспечил городку неожиданный приток посетителей. Исследователи называют такие случаи «галлюцинациями» ИИ — это моменты, когда системы генерируют фактически неверную, но внешне убедительную информацию.
