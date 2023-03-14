Из-за секса с заключенными в "самой уютной" тюрьме уволили 18 охранниц

Для Англии и Уэльса это рекорд.

В крупнейшей тюрьме Великобритании HMP Berwyn, которую еще называют самой уютной, уволили 18 охранниц на фоне сексуальных обвинений.

В частности, среди заявлений есть секс с заключенными в камерах и то, что одна охранница проносила свое нижнее злоумышленнику.

Об этом пишет BBC.

Интересно, что HMP Berwyn подвергалась разным обвинениям в незаконных делах и ненадлежащих отношениях между охранниками и заключенными с момента ее открытия в 2017 году, а три экс-работницы были осуждены в результате скандала в 2019 году.

Отмечается, что 18 женщин, которых уволили из одной тюрьмы – это рекорд. Так, в целом с 2019 года уволена 31 женщина из тюрем за интимные отношения с заключенными по всей Англии и Уэльсу.

К примеру, бывшая охранница HMP Berwyn Эмили Уотсон была заключена на год после полового акта с Джоном МакГи в его камере. Мужчину посадили за решетку на восемь лет за "нанесение смерти опасным вождением".

Еще одна экс-охранница Айшеа Ганн получила год срока в 2019 году после сексуальных отношений с заключенным Хурамом Разаком, который отбывал 12-летний срок за сговор с целью ограбления.

Напомним, мужчина украл у армии США оборудование на $2 млн и организовал подпольное казино. Злоумышленника приговорили к более чем двум годам заключения.

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