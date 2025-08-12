Из-за сильной диареи пассажирки отменили авиарейс: детали инцидента

Салон самолета / © pexels.com

Реклама

Сотни пассажиров в США остались без перелета после того, как у одной женщины во время путешествия случился сильный приступ диареи. Из-за ситуации люди массово выражали недовольство в соцсетях. Инцидент заставил Меган Рейнертсен публично извиниться за то, что именно она стала причиной отмены рейса.

Об этом сообщает Daily Star.

Обычно самолеты меняют маршрут или совершают экстренные посадки из-за драк, проблем со здоровьем или технических неисправностей. Но на этот раз рейс из Индианаполиса пришлось полностью отменить из-за тяжелого состояния пассажирки. Последствия были настолько серьезными, что женщина обнародовала видео в TikTok с извинениями.

Реклама

Меган возвращалась из Португалии в США на премьеру фильма. В Европе писательница и актриса зарабатывала на жизнь как няня, но все еще имела тесные связи с американской киноиндустрией.

Во время полета из Португалии женщина заснула, рассчитывая быстро добраться до места назначения. Однако посреди рейса ее разбудило «беспокойство» в животе, и стало понятно, что нужно срочно идти в уборную.

После прилета в Ньюарк (Нью-Йорк) Меган с трудом прошла таможню и сразу отправилась в туалет перед вторым рейсом. Но это принесло лишь частичное облегчение.

На борту самолета United Airlines потребность снова застала женщину врасплох. На этот раз добраться до туалета помешала включенная табличка «пристегните ремни».

Реклама

В TikTok Меган рассказала, что решила подняться и побежать в уборную, нарушив правила, что в итоге стало причиной отмены рейса.

«Мы все видели ту женщину, которая обос*ала весь проход в самолете Delta. Я без осуждения — очевидно, я сама была на ее месте. Я на твоей стороне, но я не могла допустить, чтобы это произошло со мной», — пошутила Меган.

Меган Рейнертсен извинилась в TikTok перед другими пассажирами / © скриншот с видео

Она провела в туалете еще около 20 мин., страдая от новых приступов, и балансировала между угрозой рвоты и диареи.

Женщина оставалась закрытой в уборной даже после приземления, пока все остальные пассажиры покидали борт. Когда же вышла, узнала, что следующий запланированный вылет этого самолета отменили из-за ее случая. Для уборки вызвали специалистов в защитных костюмах, а саму Меган вывезли из самолета на кресле колесном.

Реклама

Позже женщина публично извинилась перед теми, кого коснулась ситуация, объяснив, что причиной стал недожаренный бургер, который она съела в Португалии. Несмотря на все, Меган пыталась сохранить оптимизм, отметив, что хаотичное путешествие оставило ее «сияющей».

К слову, американку Шатарию Бэнкс не пустили на самолет из-за недавней косметической процедуры, несмотря на то что у нее было медицинское разрешение от врача. Авиакомпания решила, что перелет может быть опасным для ее здоровья.