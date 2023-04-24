Из-за теста ДНК жена и дети бросили любопытного мужа: что он узнал

Мужчина сделал тест ДНК своему сыну, поскольку подозревал, что это не его ребенок и разрушил свою семью.

Об этом пишет mirror.co.uk.

37-летний мужчина рассказал, что он в браке с женой прожил 12 лет и за это время они родили троих детей. Однако он начал замечать, что его второй сын не похож на него, поэтому решил ребенку сделать тест ДНК.

Жена мужчины была возмущенным его поведением, однако согласилась сделать тест на отцовство. Тест показал, что мужчина является биологическим отцом мальчика.

Однако жену поступок любимого разозлил и она ему заявила, что планирует развестись.

"Она была взбешена на меня за то, что я усомнился в ее верности. Она сказала, что я знаю, как она относится к измене, и что она никогда не простит мне того, из-за чего я заставил пройти нашего сына, заставив его поставить под сомнение свое место в семье", — рассказал мужчина.

Он признался, что после инцидента дети тоже отказываются с ним говорить.

"Теперь мои дети не разговаривают со мной, а жена хочет со мной развестись — и все из-за теста на отцовство", — жалуется мужчина.

Напомним, женщина ради развлечения провела тест ДНК и обнаружила, что у ее дедушки есть еще одна семья, которую он скрывал 45 лет.

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