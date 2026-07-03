Из-за жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров: что происходит с легендарным сооружением

Эйфелева башня / © unsplash.com

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Во время летней жары Эйфелева башня может увеличиваться примерно на 10 сантиметров. Причиной этого является естественное расширение кованого железа под воздействием высоких температур. Кроме того, в течение дня верхушка конструкции немного смещается, повторяя движение Солнца.

Об этом сообщило издание RTL.fr со ссылкой на инженера, архитектора и историка Бертрана Лемуана.

Эйфелева башня была построена к Всемирной выставке 1889 года. После установки шестиметровой радиоантенны в 2022 году её общая высота составляет 330 метров, хотя изначально она достигала 300 метров. Во время волны жары, недавно охватившей Францию, эта особенность конструкции вновь стала предметом обсуждения.

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Как пояснил Бертран Лемуан, при температуре от -10 до +40 градусов кованое железо расширяется настолько, что высота сооружения увеличивается примерно на 10 сантиметров. После охлаждения металл возвращается к исходным размерам. По словам специалиста, ориентировочно конструкция увеличивается примерно на 2 сантиметра на каждые 10 градусов повышения температуры.

Эксперт отмечает, что эти изменения настолько незначительны, что их невозможно заметить невооруженным глазом.

Не только высота, но и положение башни в течение дня немного меняется. Причина заключается в том, что солнечные лучи неравномерно нагревают разные стороны конструкции. Сначала тепло получает восточная часть, затем южная, далее — западная, тогда как северная сторона остается более прохладной. Из-за этого верхушка сооружения медленно смещается, описывая круг диаметром около 10 сантиметров, а после захода солнца возвращается в привычное положение.

По словам Лемуана, даже посетители, находящиеся на самой высокой смотровой площадке, не могут заметить или почувствовать это движение.

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Специалист также отметил, что многократное растяжение и сжатие металла может постепенно оказывать влияние на отдельные элементы конструкции. Для наглядности он сравнил этот процесс с металлической проволокой, которая после многократных изгибов в конечном итоге может сломаться из-за усталости материала.

В то же время, по оценке историка, такой процесс длится очень долго — примерно от 800 до 1000 лет. Поэтому возможность замены отдельных деталей связана с естественным старением конструкции, а не с несколькими волнами летней жары.

Бертран Лемуан подчеркнул, что высокие летние температуры не представляют угрозы для Эйфелевой башни. Железо плавится только при температуре около 1500 °C, поэтому даже аномальная жара не может повредить сооружение или представлять опасность для туристов.

Напомним, что в Испании мужчина случайно нашел на улице картину, которая привлекла его внимание лишь благодаря своей золотой раме, но впоследствии выяснилось, что это настоящее произведение искусства.

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