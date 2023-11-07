"Избалованная" женщина год жила в элитном отеле с любимым: "Каждая должна попробовать" (видео)

Этот год она назвала самым лучшим в ее жизни.

Женщина, которая называет себя "избалованной", рассказала, как жила в отеле круглый год со своим любимым мужчиной.

Оушен Сапфир остановилась в отеле со своим тогдашним парнем, а ныне женихом, и описала эти 12 месяцев как "лучший год в ее жизни".

"Немногие люди могут сказать, что жили в отеле целый год, но я могу", — сказала она в видео на своей странице в TikTok. "Мы переехали летом, а потом наступила осень. Красивые листья на деревьях на парковке. А зимой я просто наблюдала за снегом из окна нашей спальни. Жить в отеле было таким замечательным опытом. Я даже не могу оценить его. Это было настолько ошеломляюще".

У нее и ее жениха был "один из самых больших люксов во всем отеле" на верхнем этаже, в котором было две спальни, гостиная и кухня.

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"Поскольку нас всего двое, я заняла вторую комнату под свои вещи, потому что у меня было их так много, что они не помещались в шкафу и в главной спальне", – пояснила Оушен.

Вместо них каждый день убирали, мыли посуду, заправляли постель и меняли полотенца.

"Все было просто идеально", – сказала она. "Все было на высоте. Там были все удобства".

Кроме того, там был спортзал и теннисный корт, который они регулярно пользовались. Ежедневно пара наслаждалась бесплатными завтраками, а несколько раз в неделю им всегда подавали бесплатный ужин и вино.

В комментариях пользователи признались, что тоже хотели бы попробовать так пожить: "Поэкспериментирую с этим в будущем. Спасибо, что поделились", "Спасибо за новую цель", "Это моя мечта".

Напомним, мужчина вышел на ужин из гостиничного номера и был шокирован, вернувшись ночью. Он не ожидал такого поворота ситуации.

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