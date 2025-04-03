Избалованному шимпанзе Майкла Джексона исполнилось 42 года: где и как он живет (фото)

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Шимпанзе культового певца Майкла Джексона — Баблзу — исполнилось 42 года.

Шимпанзе стал одним из известнейших домашних любимцев в мире, когда его усыновил покойный король поп-музыки в начале 80-х годов. Избалованный примат жил роскошной жизнью на ранчо Джексона, где спал в своей кроватке.

Он посещал мероприятия шоу-бизнеса, а однажды был сфотографирован в изысканном смокинге на церемонии награждения MTV Movie Awards в 1994 году.

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Баблз также увидел часть мира, когда путешествовал с певцом — даже приобщился к нему на чаепитие с мэром Осаки во время тура Bad.

Сейчас, 16 лет спустя после смерти звезды, шимпанзе доживает свой век в заповеднике во Флориде. Центр человекообразных обезьян поделился снимком Баблза по случаю 42-го дня рождения и 20-летия пребывания в приюте.

«Мы празднуем 20 лет с тех пор, как Баблз прибыл в Центр человекообразных обезьян в 2005 году — и поскольку мы не знаем его точной даты рождения, мы также празднуем его 42-й день рождения!» — говорится в сообщении в Instagram. «Хотя Баблз и является нашим самым известным жителем, он провел последние два десятилетия, наслаждаясь простыми радостями шимпанзе — лазаньем, поиском пищи и времяпрепровождением со своими друзьями-шимпанзе. Родившись в биомедицинской лаборатории и вырос в индустрии развлечений, когда-то он был мировой сенсацией, снимаясь в музыкальных клипах, телевизионных шоу и даже путешествуя по миру. Но жизнь в центре внимания не подходит для шимпанзе, и когда он стал слишком сильным, чтобы быть рядом с людьми, его отправили в отставку из шоу-бизнеса».

Баблз

Представители центра также отметили, что Баблз наслаждается мирными днями, глядя на флоридское солнце, выражая свою художественную сторону через живопись и отдыхая в своих любимых местах.

«В свои 42 года он достойно и ласково ведет себя в своей группе, известен своим спокойным нравом и любовью к активным видам деятельности. Огромное спасибо Estate of Michael Jackson, который щедро продолжает поддерживать уход за Баблзом на протяжении многих лет. И всем нашим поклонникам — вы помогаете Баблзу и многим другим жить так, как они того заслуживают».

Считается, что Баблз провел несколько лет с поп-звездой, и они часто фотографировались вместе, причем Джексон гордо нес своего любимца. В то время сообщалось, что певец мог использовать определенную форму языка жестов для общения со своим любимцем.

Майкл Джексон и Баблз / © скриншот с видео

Однако, когда Баблз вырос и стал сильным взрослым, удерживать его дома стало сложнее, и он ушел жить к дрессировщику. В 2005 году его перевезли в Центр человекообразных обезьян, и с тех пор он находится там.

Напомним, родители заставили девятимесячного сына расти с шимпанзе ради эксперимента. Он закончился трагически.