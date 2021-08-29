"Избавились хлама": американец отсудил у родителей более 40 тыс. долларов за уничтоженную коллекцию порно

Супруги не смогли подтвердить законность уничтожения чужой собственности.

Суд в американском Мичигане обязал супружескую пару выплатить своему сыну 29 тыс. долларов за уничтоженную коллекцию порно.

Об этом сообщает The Guardian.

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43-летний Дэвид Веркинг жил в доме родителей после развода в течение десяти месяцев. Затем он переехал в штат Индиана. После переихду человек обнаружил, что пропала его коллекция фильмов и журналов пропала. "Откровенно говоря, Дэвид, я предоставил тебе большую услугу, избавившись от этого хлама", — заявил его отец в электронном письме.

Именно поэтому Дэвид Веркинг решил подать иск в суд, поскольку считает, что родители не имели права выбрасывать коллекцию. По его словам, все стоило 29 тыс. долларов. Впрочем, чтобы определить стоимость утраченного, назначили экспертизу. Кроме того, родители повинин выплаты своему сыну еще 14,5 тыс. долларов, которые он потратил на адвоката. В целом сумма выплат составит более 40 тыс. долларов.

Во время вынесении решения окружной судья Пол Мэлони отметил, что супруги не смогли подтвердить законность уничтожения чужой собственности, которая им не нравится.

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