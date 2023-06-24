Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года: как она выглядит (фото)

Лысая и деформированная собака породы китайская хохлатая со склонностью высовывать язык была признана "Самой уродливой собакой в мире" в этом году на ежегодном конкурсе.

Об этом пишет today.com.

7-летний Скутер прошел по торгово-выставочному комплексу Sonoma Marin Fairgrounds в Петалуме, штат Калифорния, на передних лапах, а его задние лапы покачивались в воздухе, чтобы с гордостью принять награду.

Самая уродливая собака в мире / Фото: today.com

Его владелица, Линда Селеста Элмквист, сказала, что эта честь была "совершенно заслуженной", когда он переплюнул семерых других неприглядных псов.

Элмквист забрала Скутера в начале этого года после того, как один из членов группы "Спасение животных от эвтаназии" больше не мог заботиться о нем.

Линда Элмквист и Скутер / Фото: today.com

Первый владелец Скутера, заботившийся о собаке большую часть своей жизни, спас деформированную собаку от присыпания.

Заводчик Скутера передал его на эвтаназию вскоре после рождения из-за деформированных задних суставов и лап, полностью повернутых назад.

Самая уродливая собака в мире / Фото: today.com

Однако инвалидность никогда не мешала беззаботному псу.

Умная собака ходит на передних лапах с тех пор, как она была щенком, но садится на задние, как на треногу, когда приходит время отдохнуть.

"Он представления не имеет, что он чем-то отличается от любой другой собаки", – написала Линда в биографии Скутера. "Раскачиваясь с боку на бок, он преодолевает препятствия — камни, бордюры, лестницы — и потом, подбрасывая заднюю часть к небу, одним последним махом — побеждает!".

У Скутера есть специальная тележка, но он "отказался" от поездки ради церемонии награждения.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире", который уже почти 50 лет отмечает уникальные характеристики четырехлапых, призван продемонстрировать важность усыновления.

"Многие собаки-участники были спасены из приютов и заводов по производству щенков, чтобы найти любящие дома в руках тех, кто готов их усыновить", — говорится на сайте конкурса. "Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в повышении осведомленности и поддержки домашних животных, которые еще должны попасть в любящий дом".

Напомним, женщина ошарашила, как собака спасла ее жизнь, "вынюхав" рак молочной железы. Животное стало странно себя вести.

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