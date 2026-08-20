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Изменяет уже 14 лет и не боится разоблачения: женщина назвала 8 правил своей двойной жизни
Женщина утверждает, что её муж и двое детей до сих пор не знают о её внебрачных отношениях.
Женщина, которая на протяжении 14 лет скрывает от мужа и детей роман с женатым мужчиной, рассказала о правилах, которых она придерживается, чтобы сохранить тайну.
Она рассказала свою историю изданию The Sun анонимно, назвав себя Кэролайн, а любовника — Дэном.
По словам Кэролайн, она познакомилась с Дэном на рабочей конференции в 2011 году. С тех пор они встречаются примерно раз в десять дней, хотя оба состоят в браке.
Женщина утверждает, что её муж и двое детей до сих пор не знают о её внебрачных отношениях. Она называет Дэна «родственной душой» и говорит, что не представляет жизни без него.
«Первоначальное увлечение переросло в любовь — я обожаю всё в Дене, с ним я чувствую себя в безопасности, любимой и нужной», — заявила она.
Восемь правил секретного романа
Кэролайн утверждает, что главное для сохранения тайны — не позволять эмоциям и неосторожности разрушить тщательно продуманную систему. Она перечислила восемь правил, которых придерживается:
отключать приложения, отслеживающие местоположение;
рассказывать о романе только одному доверенному лицу;
употреблять безалкогольные напитки, чтобы встречи выглядели более деловыми;
не демонстрировать новых увлечений и не менять привычное поведение;
всегда быть готовой к неудобным вопросам и иметь объяснения;
оставаться загадочной и недоступной;
выбирать любовника, который также состоит в браке;
не требовать слишком частых встреч.
«Мы оба очень практичные люди и, несмотря на то, что влюблены, никогда не позволяем эмоциям взять верх. Бурные и опрометчивые романы всегда раскрываются», — сказала женщина.
«Не намерены прекращать»
Кэролайн отметила, что поначалу испытывала чувство вины, особенно когда её маленькие дети проявляли интерес к «рабочим конференциям». В то же время она утверждает, что со временем её чувства к Дэну только усилились.
«Уже 14 долгих лет мы с ним поддерживаем наши незаконные отношения — и не собираемся их прекращать», — заявила она.
В то же время женщина признает, что тайна может быть раскрыта, а последствия этого для её семьи могут оказаться серьёзными.
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