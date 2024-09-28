Изнасиловали в три года — родила в 5: как сложилась судьба самой молодой мамы в мире (фото)

После рождения сына Лина жила в бедности и столкнулась с рядом трагедий.

Лина Медина сама была еще ребенком, когда в 1939 году родила сына. Сначала врачи опасались, что у нее опухоль брюшной полости.

Об этом сообщило издание Dailystar.

Пятилетняя девочка поразила мир, родив ребенка и став самой молодой мамой в истории. Жизнь Лины Медины, жившей в отдаленном селе в Андах в Перу, поначалу ничем не отличалась от жизни других детей ее возраста. Однако, когда живот начал опухать, у родителей возникли опасения, что у нее опухоль брюшной полости.

В конце концов, отец отвез ее в больницу, где выяснилось, что она на самом деле была на седьмом месяце беременности. Лина родила здорового мальчика с помощью кесарева сечения несколько недель спустя, 14 мая 1939 года.

Пораженные врачи пришли к выводу, что Лина страдает редким заболеванием, известным как преждевременное половое созревание, что означает, что она проявляет признаки полового созревания с раннего возраста. Как сообщается, ее мать сказала, что у нее начались менструации, когда ей было всего три года.

В результате у Лины развились груди, бедра стали шире, а кости начали расти быстрее, когда она была еще совсем маленькой, еще до того, как ее изнасиловали и она забеременела.

Лина Медина/Dailystar

После рождения ее сына Херардо, названного в честь принявшего рода врача, возникли вопросы о том, кто ее изнасиловал. Ее отца, Тильбурело, арестовали по подозрению в инцесте, но позже его освободили из-за недостаточности улик. Личность отца ребенка никогда не была раскрыта, и Лина и ее семья решили прожить свою жизнь в тайне, а не делиться своей историей публично.

Херардо прожил до 40 лет, но, к сожалению, скончался от заболевания костей в 1979 году. Отчеты показывают, что он не знал, что Лина его мама, пока ему не исполнилось десять лет, считая ее своей сестрой. Лина через 34 года родила еще одного ребенка от своего мужа Рауля.

Лина получила мало поддержки после своего своих ранних родов. Позже Рауль сказал печати: «Она не получила никакой помощи, насколько я знаю. Она считает, что правительство никогда не выполняют свои обязательства».

Лина Медина/Dailystar

Он говорил об этом 20 лет назад, когда Лине было 68 лет, и, по данным Telegraph India, она жила в тесном доме в бедном, криминальном районе в Перу. Также сообщалось, что она вела закрітій образ жизни и отказывалась рассказывать посторонним о своем прошлом.

Книгу под названием «Мать в возрасте 5 лет» написал акушер Хосе Сандовал, он писал: «Правительство обрекало их на жизнь в бедности. В любой другой стране они были бы объектами особой заботы. «У нас еще есть время, чтобы исправить причиненный ей вред. Это моя основная цель».

Лина Медина/Dailystar

Он отметил тогда, что Медина часто предпочитала играть со своими куклами, а не с ребенком. Неясно, жива ли Лина, но сейчас ей было бы 90, и она до сих пор является самой молодой женщиной, когда-либо рожавшей.

К сожалению, дальнейшая информация о Лине Медине ограничена, поскольку она пыталась сохранить свою жизнь в тайне после всех пережитых трагедий.

Напомним, ранее мы писали Топ самых молодых родителей в мире об их трагических историях и сломанных судьбах.

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