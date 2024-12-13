Изображение святого Христофора и чувственная надпись: в Британии нашли средневековое кольцо

Его стоимость оценивается более чем в 12 600 долларов.

Английский поисковик недавно обнаружил редкий золотой перстень в возрасте более 500 лет, стоимостью более 10 000 фунтов стерлингов (более 12 600 долларов) в Солсбери, графство Уилтшир.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Находка была сделана во время встречи поисковиков с помощью металлоискателя. Кольцо, датированное XIV-XV веками, поражает своим мастерством и прекрасным состоянием.

Владелец находки, Пол Маклафин, сталевар из Южного Уэльса, два года искал ценные артефакты, однако этот золотой перстень стал его первым крупным открытием. Изготовлен из высокопрочного золота, кольцо имеет гравировку святого Христофора и французскую надпись "MON CUER AUET", которая переводится как "У тебя есть мое сердце". Эксперты считают, что этот артефакт мог принадлежать важному лицу, вероятно, епископу или дворянину.

Несмотря на более пяти веков в земле, кольцо сохранилось в отличном состоянии, что подтверждает высокое мастерство средневековых ювелиров.

Пол сначала подумал, что нашел кусок свинца, но его догадка оказалась ложной.

"Когда я очистил землю и увидел золотой образ святого Христофора, я не мог поверить своим глазам. Он идеален — без всякой царапины. Это действительно находка всей жизни", — отметил британский охотник за сокровищами.

"Такие кольца часто продаются за 5 000-10 000 фунтов стерлингов, а иногда и больше. Его связь со святым Христофором демонстрирует культурную важность, поскольку артефакт олицетворяет безопасность и надежность путешествий", — заявил специалист Эван-Харт.

Напомним, в Турции археологи обнаружили гроб, который может принадлежать Святому Николаю.

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