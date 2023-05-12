Изобретательный парень удивил импровизированным пляжным туалетом: как он выглядит (видео)

Сообразительный бизнесмен ошарашил любителей пляжного отдыха, установив "переносной туалет".

Он превратил кулер в импровизированный туалет и брал с людей 1 доллар за каждую минуту использования. Люди хвалили его предпринимательские идеи и шутили, что он может заработать тысячи долларов.

Соответствующее видео появилось в TikTok. Пользователь загорала на пляже и заметила мужчину, который мастерил что-то своими руками.

"Что делает этот парень? Он принес дрель на пляж. Посмотрите на это. О, хорошо, не туда, куда я думала, что хула-хуп пойдет, но хорошо, он повесил его над коробкой", — комментировала она.

Наблюдая за происходящим, девушка поняла, что другие любители пляжного отдыха не менее заинтересованы, чем она.

Затем мужчина достал несколько крючков и надел их на обруч. Туда он повесил шторку для душа. Затем он достал из холодильника лист бумаги, ручку и скотч. На бумаге он написал цены – 4 доллара за четыре минуты и 1 доллар за туалетную бумагу.

Как ни странно, бизнесмен нашел одного покупателя, воспользовавшегося крутой кабинкой. Он даже стоял на страже, чтобы держать шторку запертой, и передал туалетную бумагу клиенту.

Зрители были озадачены импровизированным туалетом: "Какой предприниматель! Это, пожалуй, самые легкие деньги, которые он мог заработать на пляже".

Другой пользователь назвал его гением, предполагая, что он может высыпать содержимое в море.

Напомним, мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пиве. По его оценкам, транспорт может развивать скорость до 240 км/ч.

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