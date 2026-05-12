Изолированные веками: что скрывает загадочная история народа тасадай

народ тадасай / © wikipedia.org

В 1971 году исследователи обнаружили народ тасадай, который жил в джунглях и использовал орудия труда «каменного века». Они были изолированы от мира на протяжении веков. В чем их секрет?

Изолированные от мира на протяжении веков: тайны народа тасадай

В 1970-1980-х годах внимание СМИ и антропологов привлекла группа людей, живших в джунглях острова Минданао на Филиппинах. Впервые они обратили внимание на то, что о них никто не знал. А во второй раз, когда их заподозрили в мошенничестве.

Народ тасадай впервые был открыт не так давно, в 1971 году. В отчетах говорилось, что 26 человек жили в пещерах, носили малое количество одежды и использовали орудия каменного века. Между собой они общались на собственном самобытном языке. Группа людей не имела контактов с внешним миром и ничего о нем не знала.

Они действовали как охотники-собиратели и не знали, как заниматься сельским хозяйством.

«Хотя их экономика, по сути, базируется на сборе пищи, с 1966 года они научились ловить несколько видов животных. Предварительные лингвистические данные свидетельствуют, что тасадай были изолированы от своих ближайших соседей в течение 600 лет или больше», — пишут в отчете 1972 года.

О народе тадасай сообщали как об историческом открытии. О загадочном племени писали по всему миру. National Geographic даже сняли документальный фильм.

В следующем году состоятельный политик Мануэль Элизальде-младший, возглавлявший группу ученых, создал лагеря, из которых можно наблюдать за тасадай. Журналисты, политики и знаменитости имели возможность посещать тадасай и наблюдать за их жизнью.

Однако ученым, антропологам и социологам этого не разрешили. После этого стали распространяться подозрения в мошенничестве.

В 1986 году швейцарский журналист, утверждавший, что посетил Тасадай, сообщил, что местные жители рассказали ему, что на самом деле тадасай — это обман.

«Смешанная группа манобо и тболи, мотивированная обещаниями земли и денег, чтобы играть роль пещерных первобытных людей, использующих каменные орудия труда, когда Элизальде потребует этого», — заявил журналист.

Во время антропологической конференции прозвучали заявления о том, что некоторые тасадай имели высшее образование и были кровными родственниками людей, живших вне их района. Это утверждение подкреплялось малым количеством доказательств.

Подозрения о мошенничестве распространялись. В 1972 году в этой местности объявили военное положение, и никто не имел права посещать ареал обитания племени тадасай. Его сделали резервацией.

Истории о многовековой изоляции, орудиях каменного века и мистификации имеют свои недостатки. Пока неизвестно, действительно ли этот народ был уникальным, или это было «постановой». Вероятное объяснение таково: эта группа людей действительно могла быть изолированной от других, однако не 600 лет, а около 150, ведь они общались на языке, похожим на местные языки 150-летней давности.

«Я делаю вывод, что тасадай, возможно, жили почти в изоляции от других групп, как они постоянно утверждают, но эта изоляция могла продолжаться лишь несколько поколений, возможно, не больше 150 лет», — писал лингвист Лоуренс Рид в 1992 году.

В 1988 году президент Корасан Акино объявил народ тадасай настоящим меньшинством и частью коренных народов Филиппин. Несмотря на это, немало ученых относится к народу тадасай скептически.

