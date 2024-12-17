Изоляция за деньги: как китаец трижды потерял тысячи долларов в "Игре в кальмара" по-китайски

Людям предлагают разные уровни сложности: 26 дней изоляции — 120 тысяч долларов, 9 дней — 8 тысяч долларов, а 3 дня — 930 долларов.

В Китае набирают популярность сомнительные испытания на изоляцию, напоминающие сюжет популярного сериала "Игра в кальмара". Людям обещают значительные вознаграждения за пребывание в закрытом помещении под наблюдением видеокамер, однако правила игры настолько строги, что участники часто вылетают и теряют свои средства.

Об одном из таких случаев рассказал портал Sixth Tone.

Китаец, по имени Джан, оставшийся без работы, узнал о "легком заработке" — испытании на самодисциплину, организованное компанией Xian Mulin Culture Communication Company. Условия игры предусматривают выполнение простых задач, в частности: не закрывать лицо более трех секунд, не включать свет до 6 утра и пользоваться телефоном в течение нескольких часов

Чтобы поучаствовать, нужно внести средства – сумма зависит от продолжительности изоляции. Джан трижды пытался пройти испытание, но каждый раз терпел поражение и терял деньги.

Первая попытка – 930 долларов за 26 дней изоляции с обещанием выигрыша в 120 тысяч долларов. Джан вылетел уже в первый день, поскольку закрыл лицо более трех секунд.

Вторая попытка – на той же неделе он заплатил снова, но проиграл, повернувшись спиной к камере.

Третья попытка – Джан продержался 10 дней, но его дисквалифицировали за ошибку.

После очередной неудачи родственник Джана предположил, что это может быть мошенническая схема, и мужчина обратился в суд. Его адвокат назвал условия испытания "необоснованными и психологически изнурительными".

Журналисты отмечают, что подобные испытания рекламируются в китайском аналоге TikTok – платформе Douyin. Людям предлагают разные уровни сложности: 26 дней изоляции — 120 тысяч долларов, 9 дней — 8 тысяч долларов, а 3 дня — 930 долларов. Чем дольше человек остается в комнате, тем большую сумму он может выиграть, но и начальный вклад растет.

Впрочем, как показывает опыт участников, большинство не способны выполнить строгие правила и теряют деньги. Другой участник проиграл 6 тысяч юаней (примерно 850 долларов), потому что случайно закрыл лицо подушкой. Журналисты предполагают, что это не более чем мошенническая схема, играющая на азартности и доверчивости людей.