Изуродованное лицо и потеря зрения: 20-летняя девушка вышла замуж за мужчину, который облил ее кислотой

Изуродованное лицо и потеря зрения: 20-летняя девушка вышла замуж за мужчину, который облил ее кислотой

Девушка простила обидчику.

В Турции 20-летняя девушка вышла замуж за 23-летнего мужчину, который облил ее кислотой. Из-за издевательства потерпевшая почти потеряла зрение, а ее лицо стало изуродованным, однако она уверяет, что простила обидчика и любит его.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

20-летнюю Берфин Озек облил кислотой ее бывший парень 23-летний Касим Озан Селтик после того, как она в 2019 году решила бросить его. Он заявил, что "если он ее не получит он, пусть девушка будет одинокой".

После нападения мужчина был арестован. Однако во время судебного процесса он начал писать своей жертве любовные письма и убеждал, что любит девушку и сожалеет о том, что поступил так с ней. Тогда Берфин Озек даже написала, что простила обидчику и хотела отозвать заявление в полицию, однако общественность потребовала, чтобы агрессора наказали.

Суд приговорил мужчину к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако из-за пандемии коронавируса мужчина досрочно уволился. Тогда потерпевшая и ее обидчик и поженились. В настоящее время пара еще не прокомментировала свое решение.

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