Известная актриса показала свою дочь, отцом которой является ее сын: фото и подробности истории

Испанская актриса Ана Обрегон, в прошлом году ошеломившая мир, ставшая мамой дочери своего сына, показала фото девочки.

69-летняя знаменитость использовала сперму покойного сына Алесса Лекио, чтобы родить ребенка после его смерти с помощью суррогатного материнства.

Сын Аны умер в 2020 году от рака в возрасте 27 лет. Перед смертью он заморозил образец спермы в надежде, что однажды сможет стать отцом.

Ана Обрегон с сыном / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Мама хотела исполнить "последнее желание" Алесса, поэтому использовала образец спермы, чтобы родить ребенка с помощью суррогатного материнства. В марте прошлого года на свет появилась маленькая Анита.

Актриса показала фото с празднования первого дня рождения девочки в Instagram и отметила, что она "копия" своего отца.

Ана Обрегон с дочерью / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Также Ана похвалила своего покойного сына за то, что он был "щедрым, храбрым и всегда мог поддержать" и сказала, что уверена, что Анита вырастет с такими же чертами характера.

"Анита, я могу только поблагодарить тебя за то, что ты наполнила светом мое сердце, погруженное в глубочайшую тьму и изуродованное безмерной болью. Спасибо за твою улыбку, твой лепет, твои ползания и первые шаги. Спасибо за то, что ты смотришь с такой же любовью, с которой смотрел на меня твой отец, никто никогда не смотрел на меня так, ты копия твоего папы, желанная с тех небес, которые граничат с вечностью., щедрым, смелым, веселым, любящим, с безумной нежностью, которая вызывала любовь у всех нас, кому посчастливилось его любить.И ты будешь такой же, Анита. буду обнимать тебя, умирая от любви».

Ана Обрегон с дочерью / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Ана подтвердила отца своей дочери сразу после ее рождения в прошлом году, когда рассказала, что девочка на самом деле является ее "внучкой". Актриса не является биологической матерью Аниты, но усыновила ребенка после его рождения, поэтому теперь она является законной мамой девочки.

Ребенок родился в больнице в Майами, США, а его биологической матерью считается кубинская женщина, проживающая во Флориде. Ана решила пройти процесс суррогатного материнства в США, поскольку в Испании суррогатное материнство является незаконным, но усыновление ребенка, рожденного за границей, законно.

Ана Обрегон с дочерью / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

С того времени Ана заявила, что не исключает появления на свет еще нескольких детей Алесса, используя те же методы, поскольку, по ее словам, это было его "желанием" иметь пятерых детей.

Напомним, 55-летняя актриса забеременела от 24-летнего любимого, который в детстве смотрел на нее по ТВ. Она прибегла к ЭКО.

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