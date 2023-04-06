Известная актриса стала мамой ребенка своего сына: как это произошло

Ана Обрегон объяснила, почему она мама своей внучке.

Испанская актриса Ана Обрегон рассказала, что девочка, которую ей недавно родила суррогатная мать, не ее собственная, а дочь ее покойного сына.

68-летняя знаменитость поделилась, что пообещала своему сыну Алессу Лекио, что исполнит его предсмертное желание родить ребенка. Об этом пишет ladbible.com.

Мужчина скончался в мае в 2020 году от рака. Ему было 27 лет. Перед смертью он сказал своей маме и папе, что хочет иметь ребенка.

Ана Обрегон с сыном / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Алесс решил заморозить образцы своей спермы перед началом химиотерапии. В августе звездная бабушка узнала, что ее внучка зачата, а в декабре – что это девочка.

Девочка по имени Ана Сандра Лекио Обрегон родилась 20 марта в больнице в Майами, США. К слову, раньше Алесс говорил маме, что дочь назовет именно в ее честь.

"Эта малышка не моя дочь, а моя внучка. Она дочь Алесс, и когда она вырастет, я скажу ей, что ее отец был героем, чтобы она знала, кто она такая и как она должна гордиться им", — объяснила Ана.

Актриса призналась, что рождение ребенка дало ей сил справиться с потерей сына.

"Я счастлива! В окружении подгузников, бутылочек, розовых бантиков! Это так здорово!" – поделилась она.

Обрегон не исключает, что в будущем у нее будет больше внуков благодаря суррогатному материнству, отметив, что ее сын сказал, что хочет иметь пятерых детей.

Напомним, в семье мужа родилась первая дочь за более чем 130 лет. С 1885 года в американской семье рождались только мальчики.

Читайте также: