Известная блогерша накормила бойфренда хрящом из своего колена: зачем она это сделала (фото)

Известная испанская блогерша Паула Гону шокировала поклонников, признавшись, что приготовила и съела свой хрящ с колена.

Удалённый во время операции мениск инфлюенсерша добавила в спагетти Болоньезе. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Гону рассказала, что попросила местную анестезию, чтобы она могла бодрствовать и наблюдать, как ее врач проводит операцию на колене по удалению хряща вследствие травмы.

30-летней женщине была предоставлена возможность взять то, что было изъято, домой. Паула съела мениск со своим парнем, потому что хотела "повторно вставить" это обратно в свое тело.

Блогерша добавила свой хрящ в спагетти / Фото: instagram.com/paulagonu

"Я сказала ему, что хочу съесть его, потому что он был частью меня, и я хотела вернуть его в свое тело. Потом я приготовила Болоньезе, добавила его, и мы его съели", — сказала она.

Выступая в подкасте 113, Паула, имеющая более 3,1 миллионов подписчиков в Instagram и YouTube, сказала, что хирург сам спросил, хочет ли она забрать хрящ.

"Я сказала ему "да", и он положил то, что удалил, в небольшой контейнер, похожий на те, которые используются для образцов мочи. Он поместил его в спирт, чтобы он оставался таким столько, сколько я хочу", — сказала она.

Когда ее выписали из больницы, Паула разговаривала со своим бойфрендом и вспомнила, что хочет съесть мениск.

Паула Гону с любимым / Фото: instagram.com/paulagonu

Блогерша сказала, что спагетти с ее телесной субстанцией ничем не отличается от поедания этого из "худших животных".

Со своей стороны представитель Королевского австралийского колледжа врачей общей практики посоветовал не есть собственный хрящ:

"Есть много вещей, которые врачи рекомендуют пациентам делать после операции, в частности, медленное восстановление и тщательное соблюдение всех инструкций, предоставленных им после операции. Однако поедание собственного хряща, безусловно, не входит в их число".

Слышавшие подкаст, который также был размещен на YouTube, ужаснулись от этой истории и поделились своим шоком в Интернете:

В какой момент я решил, что было бы хорошо посмотреть это за ужином?

Что это, черт возьми, такое?

Меня чуть не вырвало тысячу раз за первые несколько минут разговора о еде

В то время как Паула была названа испанскими СМИ каннибалом за этот поступок, доктор Орен Готфрид, профессор нейрохирургии и позвоночника в Медицинской школе Университета Дюка, сказал Gizmodo, что это может быть не так уж экстремально.

"Я хотел бы думать, что мотивация – это не желание съесть человеческое мясо, а получить какую-то уникальную пользу для здоровья или, по крайней мере, популярность или признание", – сказал он.

Он добавил, что не рекомендует есть собственные хрящи, и он не возвращает никаких телесных субстанций пациентам в операционной.

"Я беспокоюсь о риске для здоровья от употребления любого сырого мяса. Я слышал о компаниях, которые стерилизуют и измельчают плаценту, а матери принимают ее в таблетках, — сказал он. Я не знаю о какой-либо конкретной пользе для здоровья. Я бы не рекомендовал ни одного из этих занятий".

Напомним, женщина с самым большим ртом в мире показала, что может туда засунуть. Также Саманта Рамсделл пожаловалась на хейт в Сети.

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