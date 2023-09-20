Известная телеведущая дала ребенку имя-название наркотика (фото)

В Австралии Реестр Нового Южного Уэльса был вынужден "усилить" процесс присвоения имен младенцам после того, как утвердил действительно шокирующее имя для сына известной журналистки.

Об этом пишет news.com.au.

Официальное имя ребенка ведущей ABC Кирстен Дрисдейл – Метамфетамин Рулс.

Кирстен Дрисдейл с новорожденным сыном / Фото: News.com.au

Реестр рождений, смертей и браков Нового Южного Уэльса позволил этому имени ускользнуть в процессе подачи заявки, несмотря на то, что оскорбительные термины запрещены. Представитель сообщил, что с тех пор они "укрепили" свою систему, чтобы подобное не повторилось.

Почему Кирстен Дрисдейл назвала своего ребенка Метамфетамином

Родившаяся в Маккее телеведущая работала над сюжетом для программы ABC WTFAQ, целью которой является поиск ответов на актуальные вопросы зрителей. Вопрос "Как я могу по закону назвать своего ребенка?" появляется постоянно.

Во время подготовки материала беременная к тому времени Дрисдейл пыталась расшифровать, как регистратор по умолчанию называет ребенка, если первое заявление родителей будет отклонено.

Она не получила четкого ответа от медиакоманды государственного органа, и когда она собиралась родить, Дрисдейл решила, что сейчас самое время взять дело в свои руки.

"Мы подумали: какое наиболее возмутительное имя, какое мы можем придумать, какое точно не будет принято? Мы думали, что Метамфетамин Рулс, наверное, будет отклонено, а когда это произойдет, мы сможем узнать, какое имя выберет регистратор. На самом деле, это была просто беззаботная и интересная попытка получить ответ на этот вопрос", — прокомментировала телеведущая.

Впрочем, Кирстен узнала, что онлайн-заявка с указанием вымышленного имени ее сына была одобрена "слишком быстро".

Несколько недель спустя Дрисдейл испытала настоящий шок, когда по почте поступило официальное свидетельство о рождении, в котором имя ее сына было указано "Метамфетамин Рулс".

Свидетельство о рождении / Фото: News.com.au

"Я не знаю, как это проскользнуло", — сказала она. "Я не уверена, был ли кто-то перегружен работой или это где-то автоматизировали. Или, возможно, они думали, что Метамфетамин – это греческое название. На самом деле они не дали нам четкого ответа".

К счастью, секретарь признал, что это была редкая ошибка, и подлинное "нормальное" имя сына Дрисдейл должно быть утверждено в любой момент.

"Настоящее имя Бэби Мэтт... Я не раскрываю его публично, потому что не хочу, чтобы оно было связано с этим", — засмеялась она. "Это хорошее имя, и я могу сказать, что оно не имеет ничего общего с наркотиками класса А. Мы думаем, что поведать ему эту историю на 21 день рождения будет уникальным подарком".

Кирстен Дрисдейл с сыном и мужем / Фото: News.com.au

Представитель организации по вопросам рождений, смертей и браков Нового Южного Уэльса заявил, что после сложившейся ситуации они обновили свой процесс, стремясь гарантировать, что такие имена не ускользнут из виду.

Они добавили, что имена, зарегистрированные во время рождения, остаются в реестре "навсегда, даже если имя официально изменено". Однако в этом "очень необычном" случае секретарь помогает Дрисдейл исправить имя.

С тех пор секретариат усилил свои процессы в ответ на это необычное событие", — продолжил представитель. "Подавляющее большинство родителей не выбирают для своего новорожденного ребенка имя, которое является непристойным, оскорбительным или противоречащим общественным интересам".

Кирстен Дрисдейл с новорожденным сыном / Фото: News.com.au

Как правило, имена, запрещенные в большинстве штатов и территорий Австралии, оскорбительны или противоречат общественным интересам. Нецензурные слова, сексуальные действия и оскорбления любого рода также занесены в черный список, как и официальные титулы, такие как доктор, королева, король и премьер-министр. Хотя есть четкие ограничения, некоторые регистраторы оценивают имена в каждом конкретном случае.

Напомним, родители случайно обнаружили своего сына, сбив его машиной на дороге. Он пропал 12 лет назад.

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