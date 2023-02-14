Известный балетмейстер вымазал лицо журналистки собачьими фекалиями: что случилось

Руководитель ведущей немецкой балетной труппы Ганноверского оперного театра Марко Гекке вымазал собачьими фекалиями лица журналистки Frankfurter Allgemeine Zeitung Вибке Хюстер. Он обиделся, потому что журналистка раскритиковала его постановку.

Об этом пишет FAZ.

Событие произошло 11 февраля на премьере другого спектакля Гекке "Вера – Надежда – Любовь" в стенах театра Nederlands Dans в Гааге. Там Гекке решил отомстить журналистке Вибке Хюстер, которая назвала его предыдущий спектакль скучным. Во время встречи балетмейстер обвинил журналистку в предвзятости. Потом достал из кармана пакет с собачьими фекалиями и вымазал ими лицо журналистки.

14 февраля Марко Гекке попытался объяснить ситуацию. Он заявил, что журналистка критиковала его 20 лет якобы "из-за личных мотивов, бросая в него дерьмо". Он также объяснил, что это были фекалии его собаки, которые он планировал выбросить, однако когда он разговаривал с потерпевшей, она якобы очень агрессивно на него реагировала, а потому он так поступил.

Балетмейстер уже уволен с работы. Инцидент расследует полиция.

Напомним, в самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем рейс "Ставрополь – Москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников.

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