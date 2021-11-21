Известный блоггер попал в "черный список" ресторана, потому что слишком много ел

Известный блоггер попал в "черный список" ресторана, потому что слишком много ел

Хозяин ресторана с безлимитной едой пожаловался, что терпит убытки из-за прожорливого фуд-блогера.

В Китае ресторан со шведским столом внес в "черный список" мужчину, который слишком много ел.

Об этом сообщает BBC.

Хозяин ресторана с безлимитной едой пожаловался, что терпит убытки из-за прожорливого фуд-блогера. Китайский блоггер Кан, публикующий в социальных сетях стрим из разных ресторанов и кафе, признался, что действительно ест немало.

По словам Кана, во время первого визита съел 1,5 кг свиных ножек, а во время второго – примерно 4 кг креветок.

Блогер считает, что решение владельца заведения — это дискриминация людей, которые много едят.

В свою очередь владелец ресторана сказал, что Кан его разоряет: "Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней. Даже когда он пьет соевое молоко, он может выпить 20 или 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки, съедает весь поднос". Кроме того, владелец заявил, что больше не будет пускать в свое заведение любых фуд-блоггеров.

Эта история стала популярной в китайских социальных сетях и собрала более 250 миллионов просмотров. Некоторые пользователи считают, что ресторан не имеет права называть себя заведением с безлимитной пищей, если ограничения все-таки существуют. Другие люди поддерживают владельца ресторана и подчеркивают, что во всем нужно соблюдать меру.

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