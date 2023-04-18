Отец Винсент Лемперт – главный экзорцист Римско-католической архиепархии Индианаполиса в США, роль которого была утверждена Папой в 1991 году – рассказал об одном из самых ужасных случаев.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Он совершил бесчисленное количество изгнаний нечистой силы, хотя его официальное обучение длилось всего три месяца, и он принял участие примерно в 40 демонических событиях. Выступая самостоятельно на протяжении десятилетий, он подробно рассказал о некоторых из самых ужасных событий, которые он видел своими глазами.

В подкасте Pints with Aquinas, посвященном католической вере, он вспомнил историю женщины, которая в детстве пережила ужасный опыт, связанный с сексуальным и физическим насилием.

Фото: dailystar.co.uk

Через годы женщина решила вернуться в церковь, чего не было с детства, и с ней побеседовал церковный пастор.

Встреча оказалась настолько ужасной, что пастор обратился за помощью к отцу Лемперту, заявив, что женщина была одержима.

Когда он впервые встретил ее, после долгого разговора женщина спросила, не поможет ли он ей, на что ответил: "Иисус поможет тебе".

Он сказал: "И тогда демон проявился. Глаза человека стали зелеными, а зрачки скосились, как у змеи. Демон тогда сказал: "Кто он? У него нет власти над нами".

Затем Винсент поместил ей на голову святую воду, из-за чего женщина упала на пол и принялась хныкать. Через неделю священник решил провести экзорцизм.

Женщина, сидевшая привязанной к стулу посреди здания, была благословлена святой водой, заставившей беса выйти.

"Оно насмехалось надо мной и говорило: "Вы не можете избавиться от нас. Мы здесь слишком долго, а ты недостаточно сильный", – вспомнил священник.

По словам Ламперта, женщина-демон потом начала рычать, прежде чем он выдохнул на нее.

Он утверждает, что это делается для того, чтобы поступать так, словно вы призываете Святого Духа. И именно в этот момент священник стал свидетелем одной из ужаснейших вещей, которые он когда-либо видел.

Он вспоминал: "Я дунул в лицо этому человеку, только очень легко, и когда я это сделал, стул отлетел назад и ударился о стену. Раздался крик и женщина вылетела из кресла и упала на пол. Она буквально светилась, и вокруг нее был луч — это было похоже на Святую, она не излучала своего сияния, потому что это была слава Божья. Змеиные глаза исчезли, и она начала славить Бога. Когда демон действительно изгнан, человек буквально начинает светиться, потому что он больше не находится в ловушке дьявола, он находится в сфере Святого Духа".

Напомним, пропутинская "Единая Россия" передала оккупантам на фронт бутылку святой воды и "иконку" с портретом Путина. Такое "мощное оружие" мобики получили на Запорожском направлении.

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