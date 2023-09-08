Известный экзорцист шокировал рассказом о одержимой женщине с "суперсилой и руками, как бетон"

Известный отец-экзорцист Карлос Мартинс, ранее шокировавший историей, как демон проломил ему череп во время жесткого экзорцизма, рассказал об еще одном ужасном опыте.

В подкасте Pints with Aquinas он объяснил, что изгнание нечистой силы из человека, "одержимого демоном", часто может продолжаться до года.

Однажды на его коллегу напала "одержимая" женщина с "суперсилой", чьи руки "стали как бетон".

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"Я был там, где моего друга взяла на руки миниатюрная женщина и держала на высоте 60 см над землей. Его ноги свисали, и я схватил ее за руку, и это все равно что схватить цементную колонну. Эта женщина весом 47 кг подняла этого очень большого мужчину, и когда я произнес молитву, она отпустила его, и на этот момент он уже покраснел... Я никогда не видел, чтобы его поднимали... Я слышал, как люди в комнате как-то задыхались. Я потянулся за мощами святого, чтобы приложиться и тут я слышу удушье и смотрю на них и потом смотрю на нее и потом вижу эту руку и потом смотрю на него и к тому времени он уже краснеет. Он находился в воздухе довольно долго", — рассказал мужчина из Детройта, штат Мичиган, США .

Он также рассказал, что иногда одержимого человека даже нет рядом, когда происходят нападения.

"Я помню, как однажды вечером я выступал с речью в приходе… И когда я ехал туда, в моей машине включилось радио, и оно становилось безбожнее громче, чем было на шкале. Я не мог выключить его, и я ничего не мог сделать с этим радио, чтобы оно выключилось. Затем запотело лобовое стекло – это был теплый летний день, так что не было никаких причин для этого, но это произошло", – вспомнил он.

Карлос Мартинс / Фото: скриншот с видео

Стекло настолько вспотело, что Карлос Мартинс вообще не мог видеть, куда он едет.

"Поэтому я опустил окно и выдвинул голову – как раз вовремя, чтобы не удариться об ограждение", – добавил священник.

Отец сказал, что есть много случаев, когда существа из ада пытались атаковать экзорцистов, и что одержимость демонами возникает удивительно легко.

Он вспомнил известнейший случай в истории, реальный случай, вдохновивший на создание романа "Экзорцист", когда мальчик был одержим демоном после того, как его няня принесла в его дом доску для спиритических сеансов.

Напомним, напуганные люди спутали занятия йогой с ритуальным массовым убийством в кафе. Они вызвали полицию.

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