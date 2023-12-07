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Известный матадор отменил свадьбу за мгновение до церемонии

Известный матадор отменил свадьбу за мгновение до церемонии

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
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Известный матадор отменил свадьбу за мгновение до церемонии

Хуан Ортега / Фото: Cultoro

Он заявил, что готов оплатить расходы на отмененную свадьбу.

В Испании известный матадор Хуан Ортега отменил свадьбу прямо в день церемонии.

Об этом пишет El Español.

Праздник 33-летнего мужчины и 31-летней кардиолога Кармен Альбы должен был состояться в субботу, 2 декабря, в Херес-де-ла-Фронтера.

В пятницу пара отпраздновала грандиозную предсвадебную церемонию и готовилась ко дню Х. Впрочем, незадолго до того, чтобы сказать друг другу "да" у алтаря, Ортега позвонил и сообщил, что свадьбы не будет. Шокированная была не только невеста, но и 500 приглашенных гостей, часть из которых уже ждала пару в храме.

Хуан Ортега / Фото: Cultoro / ©
Хуан Ортега / Фото: Cultoro

Кармен удалила соцсети, а ее настоящее местонахождение знают только семья и лучшие друзья. Впрочем, пара разговаривала после скандала, переписываясь.

Хуан Ортега также исчез из виду общественности и, по словам его руководителя по связям с общественностью Курро Мадуэно, он не рассматривает возможность делать какие-либо заявления.

Сообщается, что перед тем, как принять решение об отмене брака, Хуан позвонил своему священнику. Поговаривают, что тореадор очень религиозный человек и сомневался в этом союзе.

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На местном телевидении много говорили о том, какие расходы были вложены в несостоявшуюся свадьбу. Сумма составит около 90 000 евро. Ортега выразил готовность покрыть эти расходы. Среди них банкет, свадебное путешествие и цветочное оформление.

Кармен и Хуан были в отношениях 10 лет, из которых два года жили вместе в Севилье.

Напомним, медик стал отцом, тайно оплодотворив пациентку, которую лечил от бесплодия. Об этом женщина узнала с помощью ДНК-теста.

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Дата публикации
Просмотры
440
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