Известный матадор отменил свадьбу за мгновение до церемонии

Он заявил, что готов оплатить расходы на отмененную свадьбу.

В Испании известный матадор Хуан Ортега отменил свадьбу прямо в день церемонии.

Об этом пишет El Español.

Праздник 33-летнего мужчины и 31-летней кардиолога Кармен Альбы должен был состояться в субботу, 2 декабря, в Херес-де-ла-Фронтера.

В пятницу пара отпраздновала грандиозную предсвадебную церемонию и готовилась ко дню Х. Впрочем, незадолго до того, чтобы сказать друг другу "да" у алтаря, Ортега позвонил и сообщил, что свадьбы не будет. Шокированная была не только невеста, но и 500 приглашенных гостей, часть из которых уже ждала пару в храме.

Хуан Ортега / Фото: Cultoro

Кармен удалила соцсети, а ее настоящее местонахождение знают только семья и лучшие друзья. Впрочем, пара разговаривала после скандала, переписываясь.

Хуан Ортега также исчез из виду общественности и, по словам его руководителя по связям с общественностью Курро Мадуэно, он не рассматривает возможность делать какие-либо заявления.

Сообщается, что перед тем, как принять решение об отмене брака, Хуан позвонил своему священнику. Поговаривают, что тореадор очень религиозный человек и сомневался в этом союзе.

Читайте главные новости дня:

На местном телевидении много говорили о том, какие расходы были вложены в несостоявшуюся свадьбу. Сумма составит около 90 000 евро. Ортега выразил готовность покрыть эти расходы. Среди них банкет, свадебное путешествие и цветочное оформление.

Кармен и Хуан были в отношениях 10 лет, из которых два года жили вместе в Севилье.

Напомним, медик стал отцом, тайно оплодотворив пациентку, которую лечил от бесплодия. Об этом женщина узнала с помощью ДНК-теста.

Читайте также: