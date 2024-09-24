Известный певец поделился "своим" номером с миллионами фанатов: кто на самом деле получал звонки

Китайский певец Чжан Цзе во время концерта нечаянно назвал случайный номер телефона своим собственным, что привело к шквалу звонков жителю Шанхая, который даже ничего не подозревал.

Об этом сообщает SCMP.

41-летний певец дебютировал на телевидении, победив в реалити в 2004 году, а затем подписал контракт с Universal Music China. Благодаря жизнерадостному нраву и ошеломляющему вокальному диапазону Чжан получил 82 миллиона поклонников в соцсетях.

6 сентября на концерте в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая фанаты попросили Чжана поделиться своим номером телефона. Он в шутку придумал номер, прибавив к нему цифры с даты своего рождения, и пошутил, что позвонит им в ту ночь.

Однако случайно выбранные цифры соответствовали реальному телефонному номеру жителя Шанхая, неожиданно получившего многочисленные звонки от незнакомцев и вынужденного выключить свой телефон.

Чжан Цзэ / Фото: instagram.com/justforstar

Инцидент вызвал широкое обсуждение. Поклонники Чжана выступили в его защиту, заявив: "Мы понимаем, что он не делал этого намеренно, и он не ожидал, что вымышленный номер окажется настоящим. Фанаты все его понимают". И наоборот, другие пользователи критиковали его, утверждая: "Чжану не хватает элементарных юридических знаний. Знаменитости должны быть осторожны в своем поведении на публике".

9 сентября Чжан объявил, что связался с владельцем телефонного номера, чтобы извиниться, и призвал своих поклонников "прекратить звонить, писать SMS и беспокоить владельца". Ответ владельца номера телефона не разглашается.

Напомним, китаянка создала 58-страничный файл, в котором подробно описала историю измен своего парня с более чем 300 женщинами. Она опубликовала его в Интернете.

Читайте также: