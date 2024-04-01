Известный порноактер бросил карьеру и стал священником: "Одна сцена разрушила мою жизнь"

Бывшая звезда фильмов для взрослых, снявшийся более чем в 1000 фильмах, разоблачил темную сторону индустрии, что заставило его уйти из нее и стать пастором.

Сейчас Джошуа Брум – штатный христианский пастор и борец против порно. Но еще в нулевых он был одной из самых известных звезд порноиндустрии под именем Рокко Рид. Он говорил, что съемка в порно была "скользкой дорожкой", на которой он в конце концов сделал то, что думал, что никогда не сделает.

В подкасте Mighty Pursuit он рассказал, что был "очень наивным", когда снимал свой первый фильм для взрослых, объяснив: "Я думал, что хуже всего, что может произойти? Я займусь сексом с этой девушкой, и мне за это заплатят, и кто-то об этом узнает".

Как и любой актер или спортсмен, привыкший выступать перед аудиторией, он просто выполнял свою работу.

Джошуа добавил: "Но уникальность порно заключается в том, что когда интимный акт, который должен совершаться наедине, происходит на публике, происходит отстранение от реальности. Вы должны отойти от реальности, чтобы сделать это, потому что вы не можете просто быть в моменте, потому что это не будет хорошей сценой. Спектакль не для тебя или для человека, с которым ты играешь. Это для камеры".

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

На пике своей карьеры Джошуа снимал от 20 до 25 сцен в среднем в месяц, что было очень напряженной работой.

"Как парень, если ты проваливаешь сцену, тебе конец... Если ты не можешь поддерживать эрекцию или достичь кульминации, когда тебе говорят - тебе конец", — продолжил он.

Работа в порно почти разрушила личную сексуальную жизнь Джошуа. В течение семи лет он был обручен с другой порнозвездой. Вспоминая о нетрадиционной карьере в их отношениях, он сказал: "Большинство людей не скажут: "Я просто в открытых отношениях, я не против того, что моя вторая половинка занимается сексом с другими людьми". Вы бы сказали: "Это просто работа, и у нас моногамные отношения".

Но все усложнилось, когда он стал общаться с другими людьми в индустрии.

"Итак, я и моя вторая половинка, а потом другой человек и его вторая половинка – мы ужинаем, и вероятность того, что он займется сексом с моей девушкой на той неделе, а я займусь сексом с его девушкой в тот же день, очень высока".

Настоящая проблема возникла, когда девушка Джошуа пришла домой с работы и захотела поговорить о том, чем занималась целый день. "Она хотела рассказать мне, хотела, чтобы это стало катализатором для улучшения наших отношений", — вспомнил он. "Она думала, что это очень сексуально – говорить со мной о том, что она делала на съемочной площадке, но я не хотел этого слышать".

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

Личные границы Джошуа по поводу того, что он будет делать, а что нет, становились все более размытыми, поскольку режиссеры давили на него, заставляя снимать все более экстремальный контент.

"Как только ты идешь на компромисс с тем, на что бы ты согласился, то какое это имеет значение? Твое "нет" теряет любое значение, и ты думаешь: "Ну, это единственное, что я могу сделать", — продолжил он .

Его личные ценности также были "искажены" ценностями индустрии: "Чем дальше вы погружаетесь в кроличью нору, делая эти вещи, тем больше вы оставляете себя открытым для того, чтобы делать то, что, как вы говорили, никогда не сделаете".

Вскоре он оказался под все большим давлением, когда ему предложили сняться в гей-порнофильме, причем к нему обратились как к "хорошему гетеросексуальному исполнителю", поскольку гей-индустрия "знала, что это будет просто безумная продажа".

Попасть в гей-порно как гетеросексуал в то время было очень похоже на улицу с односторонним движением. "Если бы парень снялся в гей-порно 10 лет назад и попытался стать гетеросексуалом, большинство девушек не стали бы с ним работать", — сказал Джошуа.

Он также утверждал, что большинство людей, снимаемых в гей-порно, на самом деле не являются геями, а используют химические усилители для достижения возбуждения на экране.

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

К моменту предложения он "боролся со своим психическим здоровьем" из-за давления в личной жизни, и он начал думать о том, чем бы он мог заниматься после съемок в порно. Джошуа объяснил: "Я пытался составить план, как мне выбраться... Не думаю, что я когда-нибудь говорил об этом кому-то раньше, но я даже пытался узнать, смогу ли я вступить в армию".

В это время он решил принять предложение сниматься в гей-порно. Он добавил: "Это имело смысл в моей голове... Я подумал: "Я разрушу свою жизнь. Если я буду сниматься в гей-сценах, то не смогу делать то, что делаю сейчас, поэтому отрежу себя от всех и всего, потому что не смогу вернуться назад".

Но он не осознавал, какое влияние на его жизнь будет иметь его саморазрушающий поступок. "Моя жизнь полностью изменилась", — сказал он, когда его друзья из индустрии исчезли почти за одну ночь.

После того как он опустился на дно и думал о самоубийстве, Джошуа полностью изменил свою жизнь. Сейчас он является христианским служителем и очень активным борцом против порнографии. Он ведет христианский подкаст "Фальшивая культура".

Напомним, "Мисс Вселенная-2008" сменила подиум на церковную кафедру. Теперь Дайана Мендоса проповедует в церкви.

Читайте также: