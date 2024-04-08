Известный порноактер Джонни Синс откровенно рассказал о трудностях в личной жизни (фото)

Звезда фильмов для взрослых Джонни Синс, известный как "лысый из Brazzers", рассказал о своей личной жизни.

Об этом пишет news.com.au.

Американский порноактер посетил в Австралии конференцию для секс-позитивных людей Sexpo. В интервью изданию Джонни признал, что ему сложно найти кого-нибудь для свиданий, когда работа предполагает секс с другими женщинами.

"Для большинства из нас и так тяжело встречаться с кем-то, а работа в секс-бизнесе и секс с несколькими людьми еще больше все усложняет", — сказал он, прежде чем признаться, что он одинок. "Дело в том, чтобы найти человека, который в принципе готов принять твой образ жизни, а ты принять его образ жизни. В бизнесе достаточно легко найти партнера, потому что вы оба делаете одно и то же дело. Вы можете ревновать, и это нормально, ведь это просто общение с другим человеком".

Джонни Синс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

Джонни, настоящее имя которого Стив Вулф, сказал, что спать с женщинами – это часть его работы, и он предпочитает приходить домой и быть с человеком, с которым встречается.

Кроме рассказа о своей личной жизни, Джонни также поделился самой бешеной сценой, в которой ему приходилось сниматься – секс в вертолете.

"Снимать ремень безопасности запрещено, иначе пилот может попасть в неприятность, поэтому то, что мы остались пристегнутыми, несколько усложнило ситуацию", — сказал он. "Но нам удалось это сделать, и это был безумный опыт. Я не знаю, смогли бы вы сделать это в личной жизни, если бы у вас был собственный вертолет".

Джонни Синс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

В будущем Джонни может ожидать еще более дикая сцена, ведь раньше он признавался, что хотел бы стать первой порнозвездой, которая займется сексом в космосе. Синс сказал, что было бы "очень круто" увидеть, как его мечта сбудется, и с 2015 года он ведет кампанию за полет в космос.

Джонни Синс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

Напомним, известный порноактер бросил карьеру и стал священником из-за одной сцены, разрушившей его жизнь. Все изменилось к худшему, когда он подписал "саморазрушительный" шестимесячный контракт со студией.

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