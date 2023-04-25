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Известный украинский кот Степан женился на своей возлюбленой из Франции (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
588
Время на прочтение
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Известный украинский кот Степан женился на своей возлюбленой из Франции (фото)

Кот Степан женился на своей любимой Стефании / Фото: instagram.com/loveyoustepan

С любимой Стефанией Степан встретился во французском городе Ницца.

Известный украинский кот-блогер Степан женился на своей подруге Стефании, с которой он познакомился во время эвакуации во Францию, после вторжения российских войск в Украину.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram.

В сообщении указывается, что Степан сделал своему любимому предложение "кавычки и сердца".

"Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна", — говорится в сообщении.

Фотография невест Степана и Стефании. / ©
Фотография невест Степана и Стефании.
Свидетельство о браке Степана и Стефании / ©
Свидетельство о браке Степана и Стефании

Напомним, ранее сообщалось, что из-за войны у известнейшего кота-блогера из Харькова Степана пошатнулось здоровье, но появилась любимая.

Кроме того, мы ранее информировали, что пушистая "звезда соцсетей" кот Степан вернулся обратно в свою харьковскую квартиру на многострадальной Салтовке.

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Дата публикации
Просмотры
588
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