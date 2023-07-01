К чему падает ложка: что о таком событии говорили наши предки

У наших предков существовало немало народных примет, которые были связаны с такими кухонными принадлежностями, как ложка. Что значит, если падает ложка и почему ее нельзя оставлять в чашке с чаем?

Народная мудрость донесла до наших дней такие приметы, связанные с ложкой:

Нашли сломанную ложку – кто-то из ближайшего окружения (друзья, коллеги, родня) завидует и пытается всячески вредить. А если случайно сломать этот предмет, следует подготовиться к бедности, ухудшению финансового положения (может сказаться на работе, например вы потеряете свое место).

Потерять чайную ложку к неспокойным проблемам внутри семьи, между родней царит разлад.

Если вы найдете ложку на своем пути на улице – ждите неприятностей в личной жизни или дома. Возможно, это будет скандал с любимым человеком или расставание со второй половинкой.

Упала десертная ложка — ждите встречи с незваными гостями, которые придут в ваш дом с маленьким ребенком. А вот если выпустили из рук столовую ложку, в дом в ближайшее время зайдут знакомые, друзья или коллеги по работе.

На обеденном столе утром увидели грязную десертную ложку, значит, вскоре произойдет неприятный разговор с соседями или на работе. Вероятно, она будет содержать и большой скандал.

В тарелке случайно оказалось две ложки до свадебных хлопот. Ждите сватов, ведь скоро вы заручитесь.

Во время еды ложка часто затрагивает зубы — до нехватки денег совсем скоро наступят тяжелые времена с финансовой точки зрения.

Упало на пол сразу много ложек или часто падают ложки – ждите громкого семейного скандала.

Из дома часто пропадают ложки — на семью гневается домовой дом, поэтому нужно сделать все, чтобы его задобрить. Иначе жизнь в таком доме не будет. Положите в углу комнат тарелки со сладостями и попросите у духа дома прощения.

Почему нельзя оставлять ложку в чашке с чаем или кофе? Призовите к себе бедность, ущерб, серьезную болезнь.

Нельзя также оставлять на всю ночь ложку на столе – вовлеките в семью проблемы и большие неприятности. Поэтому всегда следите, чтобы на столе ничего лишнего не оставалось на ночь.

На обеденном столе лежит лишняя ложка – в гости зайдет приятель или родственник. Причем такой визит будет очень приятным.

Плохой знак получить ложку в подарок, ведь это предвестие того, что человек скоро сильно заболеет. Поэтому лучше откажитесь от подарка или дайте за него небольшой откуп – даже одной копейки будет достаточно.

Украсть ложку из чужого дома – навлечь на себя неприятности, которые должны были произойти с членами другой семьи. Поэтому ложку лучше вернуть хозяину или просто выкинуть.

На рабочем месте упала ложка на пол — скоро человека уволят, особенно если это работник ресторана или кафе.

Существует немало народных примет, которые связаны со столовыми принадлежностями. Следует аккуратно пользоваться ложками, чтобы в доме всегда властвовал мир и была спокойная атмосфера.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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