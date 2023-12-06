К ним лучше не прикасаться руками: какие 5 самых грязных мест в самолете

Интересные факты о путешествии на самолете, о которых вы точно не знали.

В мире миллион самолетов выполняют рейсы, иногда практически без остановки. И хотя специальные бригады уборщиков делают все возможное, чтобы почистить каждое сиденье до прибытия следующих пассажиров, иногда вещи могут быть упущены или оставаться чуть-чуть грязными от рейса до рейса.

Издание Travel+Leisure назвало 5 самых грязных мест в самолете. Хотя пока авиапространство над Украиной закрыто, надеемся, что после победы эти советы станут полезными нашим читателям.

Карточки с инструкциями по безопасности

Самое грязное место в самолете – это инструкция по технике безопасности в кармане сиденья", – рассказала стюардесса и блоггер Жозефина Ремо. И хотя Ремо отмечает, что откидные столики перед сиденьями обычно протираются, карточки с инструкциями – нет.

"Итак, закончив читать инструкции по технике безопасности, обязательно нанесите немного дезинфицирующего средства на руки – или, что еще лучше, протрите карточку с инструкциями влажной салфеткой, чтобы уберечь себя и будущих пассажиров от любых микробов", – советуют в издании .

Верхние полки для багажа

Кроме того, по словам Ремо, важно либо протирать, либо использовать тряпку, чтобы открыть верхние багажные отделения, поскольку к ним "прикасается много людей" и их "редко чистят".

После того, как вы закончите грузить ручную кладь, просто воспользуйтесь дезинфицирующим средством для рук еще раз.

Откидные столики

"Пассажиры обычно знают, что самолеты пропитаны грязью, но подносы выходят за рамки", – рассказала стюардесса с более чем двадцатилетним опытом работы Сью Фогвелл. Она советует тщательно вытереть салфеткой стол, особенно перед едой.

Чехлы на сиденье

"Чехлы на сиденьях не всегда заменяют или чистят", — добавила Фогвелл, объясняя, что их заменят или почистят, только если о них сообщили. Но это происходит не всегда. "Не о каждом событии сообщается, поскольку это может привести к задержке рейса", — сказала она.

Дверные ручки в туалет

"Туалеты регулярно чистят, а замки и дверные ручки – нет", – объяснила Ремо. Поэтому после посещения туалета она советует воспользоваться санитайзером.

Ранее сообщалось, что блоггер разбил самолет ради просмотров на YouTube.

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