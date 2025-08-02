К Земле летит загадочный объект: когда может быть вторжение — физик предупредил об опасности

«Земля крайне неподготовлена»: загадочный космический объект может быть кораблем инопланетян — ученый привел доказательства / © Pixabay

Реклама

Ученый из Гарварда опубликовал жуткое предупреждение о мчащемся сквозь нашу Солнечную систему таинственном межзвездном объекте и заявил, что это может означать катастрофу для Земли.

Об этом пишет Daily Mail.

Израильско-американский физик Ави Леб, известный продвижением смелых и часто спорных теорий о внеземной жизни, следит за объектом под названием 3I/ATLAS с момента его первого обнаружения 1 июля.

Реклама

По словам профессора, если объект является инопланетным кораблем, он может нести зонд или даже оружие. Он предположил, что такой перехватный аппарат достигнет Земли между 21 ноября и 5 декабря 2025 года.

Хронология базируется на расчетах, согласно которым 3I/ATLAS пройдет позади Солнца с точки зрения Земли этого октября. По мнению физика, это время может быть использовано для подготовки атаки.

Назвав объект «материнским кораблем», Леб объяснил, что его расположение будет эффективным способом засевания зондами пригодных для жизни планет. Эта стратегия позволит устройствам «перехватывать планеты, пока материнский корабль продолжает свое путешествие к следующей звезде».

«Оно может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовыми к обоим вариантам и проверить, все ли межзвездные объекты камни», — сказал Леб.

Реклама

Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, отверг утверждение Леба как чушь, заявив Live Science, что теория об инопланетном зонде является «оскорбляющей увлекательную работу, которая ведется для понимания этого объекта».

Сам же Леб непоколебим в том, что что-то из 3I/ATLAS не складывается в единое целое. Он сказал, что ретроградная орбита объекта, то есть движение против потока Солнечной системы, удивительно выровнена с траекторией Земли.

«3I/ATLAS может быть инопланетным зондом», — сказал он, ссылаясь на его «чрезвычайно редкую траекторию», так совпадающую с орбитальной плоскостью внутренних планет, включая Землю.

Он оценивает вероятность того, что это произойдет естественным путем только в 0,2 процента.

Реклама

«29 октября, когда планета будет ближе к солнцу, опасения по поводу вторжения инопланетян могут привести к обвалу фондовых рынков», — сказал Леб. «В таком случае граждане потеряют доверие к правительствам, которые будут их защищать».

«Столкнувшись с высокотехнологичным инопланетным гостем, можно почувствовать себя как противовоздушная оборона Ирана, когда появятся американские бомбардировщики B-2 — бесшумные, непобедимые и очень мощные», — сравнивает ученый.

Объект, размер которого, как считается, составляет около 12 миль, чрезвычайно велик для чего-то, мчащегося из-за пределов Солнечной системы.

По словам Леба, если бы это было естественно, ученые уже заметили бы миллионы подобных объектов. «Но мы этого не сделали», — сказал он.

Реклама

Он также считает, что правительства должны формировать целевые группы, включая ученых, политиков и даже психологов, чтобы определить, как реагировать и как доносить новости до общественности, не вызывая паники.

Эксперт отмечает, что если 3I/ATLAS это больше, чем просто камень, то, по его словам, Земля крайне неподготовлена. Возможны два последствия: либо его намерения вполне доброкачественны, либо злостны.

«В первом случае человечеству нужно только ждать и приветствовать этого межзвездного посланника с распростертыми объятиями. Именно второй сценарий вызывает серьезную обеспокоенность. Гость уже на нашем заднем дворе», — подытожил физик Ави Леб.

Напомним, что таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS несется сквозь Солнечную систему. Некоторые ученые считают, что он может быть не естественным телом, а созданным разумной цивилизацией, возможно, разведывательным зондом инопланетного происхождения.

Реклама

Тем временем американское издание The New York Post опубликовало материал, в котором предположило, что уже этой осенью Землю могут атаковать пришельцы.