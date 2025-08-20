К Земле приближается НЛО: ученые Гарварда назвали 6 необычных особенностей объекта

Исследователи обнаружили неизвестный объект под названием 31/Atlas в Космосе / © Space.com

Астрономы из Гарвардского университета выдвинули предположение, что двигающийся через Солнечную систему аппарат может быть технологией внеземного происхождения, а не природным объектом.

Исследователи обнаружили неизвестный объект под названием 31/Atlas, двигающийся через нашу Солнечную систему с очень высокой скоростью. Ожидается, что 19 декабря он пролетит мимо Земли на расстоянии около 170 миллионов миль. Часть ученых считает, что его характеристики могут свидетельствовать о неестественном происхождении.

Размер объекта оценивается более чем в 19 километров. Группа исследователей из Гарвардского университета во главе с астрофизиком Ави Лебом опубликовала научную работу, где рассматривает вероятность, что 31/Atlas может быть технологией внеземного происхождения, а не обычным космическим телом.

Бывший исследователь НЛО из Министерства обороны Великобритании Ник Поуп отметил: «Нельзя исключать, что 31/Atlas может быть инопланетным космическим кораблем. Он демонстрирует необычные размеры, ускорения, траекторию и поведение, напоминающее миссию по картографированию или исследованию». В то же время, он признал, что объект может быть редкой межзвездной кометой или астероидом.

Шесть необычных особенностей объекта

Ученые выделяют шесть особенностей, отличающих 31/Atlas от известных космических тел:

Он слишком велик для типичного астероида. Его скорость превышает 209 тысяч километров в час, что делает его самым быстрым известным объектом, посетившим Солнечную систему. Его обнаружили поздно, поскольку он приближался со стороны центра галактики, где свет звезд затрудняет наблюдение. Траектория делает невозможным его перехват, поскольку в критические моменты он скрыт от наблюдения за Солнцем. Объект пролетает мимо Венеры, Марса и Юпитера, что указывает на возможную миссию картографирования. Естественная вероятность такого маршрута составляет всего 0,005%. Во время ближайшего сближения мы не сможем его увидеть, поскольку он будет находиться за Солнцем, что позволит ему совершить какие-либо маневры незамеченным.

«Время идет. Мы скоро узнаем, это наш первый контакт или просто большой камень», — подытожил Ник Поуп.

