Кабачки и огурцы будут расти так, что будете раздавать: настаивают неделю, а потом льют под корень

При выращивании любых овощных культур очень важную роль играет правильная подкормка. Если вы давно мечтали о большом урожае кабачков и огурцов, можно попробовать специальное удобрение, которое можно приготовить своими руками.

Выращивая овощные культуры, очень важно подобрать оптимальные условия для их роста. Начинающие огородники часто считают, что нет ничего сложного в выращивании кабачков и огурцов. Особенно, если придерживаться определенных рекомендаций. Но иногда бывает, что овощи не хотят давать большой урожай без дополнительной подкормки.

Прежде всего следует запомнить некоторые правила выращивания овощей и всегда их придерживаться. Очень важным считается севооборот, выбирать нужно сорта с длительным плодоношением. Не менее важным считается правило, не засевать овощи слишком густо. В противном случае им может не хватить воздуха и полезных веществ. Густое засевание создает риск возникновения различных болезней, инфекций.

Важным считается и правильная поливка. Особенно это касается огурцов и кабачков. Обязательно следите за уровнем воды, не допуская, чтобы почва была слишком влажной или сухой. Во время поливки не забывайте следить, нет ли на растении гнилых листьев. При наличии его нужно сразу удалить.

Конечно, залогом хорошего урожая является правильная подкормка. Делать его можно с использованием любых натуральных веществ. Например, для кабачков и огурцов отлично подходят: древесный пепел, дрожжи, куриный помет, хлеб с кефиром и т.д.

Но наиболее эффективной подкормкой считается удобрение из крапивы. Как его готовить? Возьмите ведро или бочку, положите крапиву без цветов с семенами вверх, залейте водой. Оставьте емкость в тёмном теплом месте в неделю (жидкость должна перестать пениться), время от времени размешивая настой. Когда раствор готов, его нужно развести с водой (на 1 л настоя 10 л воды) и полить растения под корень.

От такой подкормки вы получите столь большой урожай огурцов и кабачков, что даже не будете знать, что из этих овощей готовить.

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