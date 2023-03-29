Кабачки размером с дыню: нужно просто закопать на грядке один предмет

Кабачки – вкусные овощи, являющиеся источником витаминов В1, В2, С. Если вы хотите получить действительно большой урожай этой культуры, стоит запомнить одну просто хитрость. Как выращивать кабачки в домашних условиях – читайте в материале ТСН.ua.

Украинские садоводы, которым очень полюбилось это однолетнее растение семейства тыквенных, придумали разнообразные лайфгаки, связанные с ним, как выращивать кабачки в домашних условиях. И вот один из них.

Выращиваем кабачки в открытом грунте правильно: нужна всего-навсего пластиковая бутылка.

Корневая система у кабачков располагается глубоко, поэтому при высадке этого овоща часто нужно монтировать систему капельного орошения (когда вода подается небольшими порциями прямо в прикорневую зону). Только в этом случае можно удовлетворить потребность этой культуры в постоянной и чрезмерной поливе.

Однако можно создать бюджетный способ капельного полива. На дне самой обычной пластиковой бутылки нужно сделать отверстия с помощью паяльника, ножа, ножниц или других подручных средств. А потом зарыть ее в грядке с кабачками. Бутылка должна быть достаточно глубоко в земле, но так, чтобы к ее верхней части доставал шланг. Через бутылку вода, которая будет подаваться шлангом, будет проникать в грунт и постепенно попадать на достаточно значительную глубину — даже до самых длинных корней кабачков.

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