Качали на качелях мужчину: в России полицейские стали звездами Сети

В полиции говорят, что полицейские ждали скорую.

Российские полицейские покачали выпивохи и стали звездами Интернета.

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Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

В курортной Анапе прохожие зазнималы на видео, как двое милиционеров качали на качелях очень сонного и, вероятно, пьяного мужа. Соцсети сразу взорвались шутками, что это так полицейские пытали беднягу-пьяницу, чтобы вызвать у него головокружение.

В свою очередь, в полиции же оправдываются. Мол, их сотрудники вызвали скорую, а пока ждали медиков, то со скуки качали качели.

Новости мира: в российской Анапе полицейские катали на качеле сонного и вероятно пьяного мужчину

Как сообщалось, в городе Пушкино (Московская область) обустроили пункт вакцинации от коронавируса. В процессе ожидания из-за мужа началась ссора. Россиянин пытался вакцинироваться без очереди. В очереди состоялась брань, которая переросла в драку. Одна женщина набросилась на виновника конфликта с кулаками. Через некоторое время охране удалось успокоить конфликт, но как оказалось, за время драки пострадали две женщины: одна получила ушибы, а второй сломали челюсть.

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